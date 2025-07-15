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Kamu işçisi zam bekliyor! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay 'Bu oyun tehlikeli' deyip 26 Ağustos'u işaret etti

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Taşımacılık AŞ Ankara Demiryolu Fabrikası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda işçiler ile bir araya geldi. Kamu Toplu İş Sözleşmesi hakkında değerlendirmede bulunan Atalay, "Bürokrat kardeşlerimizi, işveren sendikasını merhametli davranmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kamu işçisi zam bekliyor! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay 'Bu oyun tehlikeli' deyip 26 Ağustos'u işaret etti

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Taşımacılık AŞ Ankara Demiryolu Fabrikası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, "mesai bitimi işyerlerini terk etmeyerek, sabaha kadar işyerlerinde kalma" eylemine destek vermek amacıyla işçilerle bir araya geldi.

Kamu işçisi zam bekliyor! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay Bu oyun tehlikeli deyip 26 Ağustos u işaret etti 1

TCDD Taşımacılık AŞ Ankara Demiryolu Fabrikası'nda açıklamalarda bulunan Atalay, 81 ilde TÜRK-İŞ'e bağlı kamu işçilerinin işi terk etmeme eylemini sürdürdüğünü ifade etti.

Kamu işçisi zam bekliyor! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay Bu oyun tehlikeli deyip 26 Ağustos u işaret etti 2

"BU OYUN TEHLİKELİ"

TÜRK-İŞ'in ağırlıklı noktasının bedenen çalışan işçilerin oluşturduğu iş kolları olduğunu belirten Atalay, "Ben bugüne kadar hep memur çok almıyor, işçi az alıyor dedim. Öyle bir noktaya geldik ki ülkeyi yönetenler özellikle bürokratlar, emekliyle bizi mukayese ediyor, asgari ücretliyle bizi mukayese ediyor, dışarıdaki kardeşlerimizle bizi mukayese ediyor. Bu oyun tehlikeli bir oyun" değerlendirmesinde bulundu.

26 AĞUSTOS'U İŞARET ETTİ

Kamu işçisi zam bekliyor! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay Bu oyun tehlikeli deyip 26 Ağustos u işaret etti 3

Ülkenin işçiye, işçinin de bu ülkeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Bu ücret ile geçinemiyoruz. Bir senedir kapı kapı dolaşıyoruz. Diyoruz ki 'zordayız, geçinemiyoruz.' Önümüzdeki haftanın ortasında grev ilanını asmak mecburiyetindeyiz. En son 26 Ağustos'ta grevi uygulamaya geçirmek mecburiyetindeyiz. Bürokrat kardeşlerimizi, işveren sendikasını merhametli davranmaya davet ediyorum. Yanlış bir şey söylememeye gayret ediyorum. Bizim bu haklı talebimize kulak verin"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de işçilerin emeğinin karşılığını istediklerini belirterek, "2002'de aldığınız ücret asgari ücretin 5,5 katı bugün sadece asgari ücretin 2 katına denk geliyor. Dolayısıyla, hep söylediğimiz bir şey var. Bu ülke zengin bir ülke, yeter ki bu zenginlikten her birimiz payımızı adil bir şekilde alalım. Bizim talebimiz bu" diye konuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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