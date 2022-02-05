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Kamu işçisine zamlı maaş 15 Şubat’ta hesapta! Detaylar netleşti…

05.02.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçisinin maaşları ile ilgili gelen son dakika haberine göre ek zammı içeren protokol imzalandı. Yüzde 2.5’lik ilave zam 15 Şubat’ta maaşa yansıyacak. İkramiye tutarları da gelen zamla birlikte değişerek 8 bin 673 lira oldu. İşte enflasyon ve ek zam farkıyla birlikte kamu işçisinin alacağı maaş…

Kamu işçisine zamlı maaş 15 Şubat’ta hesapta! Detaylar netleşti…

Son dakika haberine göre memur ve memur emeklisinin ardından 700 bin kamu işçisinin de yüzü güldü. Kamu işçilerine toplu sözleşmeden doğan zam ve enflasyon farkına ilave olarak yüzde 2.5'luk bir artış daha yapıldı. Bununla birlikte kamu işçilerinin zam oranı yüzde 28'e çıktı. Ocak'ta sözleşme gereği yapılan zamla bu tutar 4 bin 592 liraya yükseldi. Yüzde 5 artı enflasyon ve yüzde 2.5 ek zamla birlikte bu tutar 5 bin 580 lirayı geçti.

İMZALAR ATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek'in imzaladığı protokole göre, bir defaya mahsus verilen söz konusu zam, 1 Ocak 2022'de işçi ücretlerine uygulanan zam sonrası oluşan son ücretler üzerine yapılacak. Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen işçilerin ücretlerine 2021- 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı. İlk 6 aylık artışla birlikte bu tutar 4 bin 592 liraya yükselmişti. Enflasyon farkı ve ek protokol kapsamında yapılan yüzde 2.5 artışla birlikte bu tutar 5 bin 555 liraya ulaştı.

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15 ŞUBAT'TA HESAPLARA YATACAK

Sabah’ın haberine göre; Kamu işçilerine yüzde 2.5'luk zam şubat ayındaki ücretlere yansıtılacak. Ağustos 2021'de imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında taşerondan kadroya geçen 315 bin işçiye de ayrıca 500 liralık düzeltme yapıldı. Tüm işçilere yansıyan zam oranı yüzde 28'i geçerken, en düşük ücretli işçide artış yüzde 34.62 oldu. Toplu sözleşmeler bazı işçiler için ocak ayından, bazıları için de mart ayından geçerli olarak uygulanıyor. Toplu sözleşme kapsamında kamu işçilerinin ücretleriyle birlikte sosyal hakları da iyileşiyor. Doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, giyim yardımı, prim, tazminat, yemek gibi ödemeler de arttı.

EN DÜŞÜK İKRAMİYE 8 BİN 673 TL OLDU

Kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri de 28 Ocak'ta başladı. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8 bin 673 lira oldu. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artıyor. Bu kazançta fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor. İşçilere yapılacak ek ödemenin ikinci yarısı da 29 Nisan'da ödenecek. Maden işletmelerinin yer altı işlerinde kamu çalışanlara ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek. Tediye kamu işçilerine 4 taksitle 13 günlük, toplam da 52 gün olarak yatırılan ikramiye anlamına geliyor.

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İşçi
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