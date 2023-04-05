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Kamu işçisinin maaş zammında kritik toplantı! Son sözü Erdoğan söyleyecek: Ramazan Bayramı öncesinde...

05.04.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kamu işçileri için toplu sözleşme ne zaman imzalanacak?" sorusu yaklaşık 700 bin kişinin gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda kamu işçilerine toplu sözleşme zammının görüşüleceği ikinci toplantı başladı. İlk rakamların masaya gelmesi beklenirken, bugünkü görüşmelerden bir sonuç çıkmayacağı ifade ediliyor. 2 yıllık zam oranının belirlenmesi için toplantının ardından konfederasyon başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği ve bayram öncesi nihai kararın açıklanacağı belirtiliyor.

Kamu işçisinin maaş zammında kritik toplantı! Son sözü Erdoğan söyleyecek: Ramazan Bayramı öncesinde...

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesi için işçi ve işveren tarafı bugün bir kez daha bir araya geldi. Müzakereler uzun süredir devam ediyordu. İşçiler taleplerini dile getirmiş, işverenler de bu talepleri değerlendirmeye başlamıştı. Türk-İş ile Hak-İş taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletmişti.

BAKAN BİLGİN’DEN TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Esas büyük sorun, bizim toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Sizin de bir akademik çalışmanız oldu. Onu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK

Ancak edinilen bilgiye göre, bugünkü toplantıda herhangi bir kararın çıkması beklenmiyor. Zam pazarlığında bir toplantı daha gerçekleşecek. Kararın Cumhurbaşkanu Recep Tayyip Erdoğan ve konfederasyon başkanlarının görüşmesi sonrasında açıklanacağı ifade ediliyor. Zam oranının ise Ramazan Bayramı öncesinde açıklanması bekleniyor.

İŞTE KAMU İŞÇİLERİNİN TALEP LİSTESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) iletildiği belirtilen ortak talepler arasında yer alan başlıca maddeler şöyle:

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL'nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir.
İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere yüzde 15 (On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.

İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırkbeş) oranında zam yapılacaktır.

Toplu iş sözleşmelerinde 6772 sayılı kanuna göre ödenen ilave tediye, kapsamdaki tüm işçilere (Belediye şirketleri ve il özel idare şirketleri dahil) ödenir. İş bu ilave tediye dışında işçilere toplu iş sözleşmesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır.

Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; sosyal yardım olarak 2023 yılı için Net 2.500 TL/Ay, 2024 yılı için Net 3.500 TL/Ay olarak ödenecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Toplu Sözleşme

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