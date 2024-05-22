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Kamuda tasarruf tedbirlerinde yeni adım! Meclis'e damacana yasağı geldi

22.05.2024 11:40
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Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında Meclis'te yeni önlemler hayata geçiriliyor. "Kağıtsız parlamento" sloganıyla başlayan uygulamaylagelecek dönemde kağıt kullanımının tamamen kaldırılması hedeflenirken 20 TOGG araç hizmete alındı. Diğer yandan mutfakta ve çay ocaklarında damacana su yerine şebeke suyu arıtılacak.

Kamuda tasarruf tedbirlerinde yeni adım! Meclis'e damacana yasağı geldi

Meclis Başkanlığı, birçok kalemde 1 yıldır sürdürdüğü tasarruf uygulamalarını büyüterek daha etkin hale getiriyor. Bu kapsamda enerji, sağlık, yurt dışı görevlendirme gibi alanlarda yeni uygulamalar devreye alınacak.

TBMM Başkanlığına yaklaşık 1 yıl önce seçilen Numan Kurtulmuş'un göreve başladıktan sonra talimatını verdiği tasarruf tedbirleri, TBMM Genel Sekreterliğince yeni uygulamalarla etkinleştirilecek.

TBMM'de geçen yıl başlatılan araç dönüşümü uygulamasıyla 20 adet Togg marka elektrikli araç alındı, aynı sayıda benzinli araç sistemden düşürüldü; bu yolla yüzde 66,7 tasarruf elde edildi. Yeni dönemde bütün hizmet araçlarının elektrikli araca dönüştürülmesi çalışması sürüyor.

HEDEF KAĞIT KULLANIMININ TAMAMEN KALDIRILMASI

"Kağıtsız parlamento" hedefiyle 1 yıl önce devreye alınan projeyle kağıt kullanımında yüzde 60 tasarruf sağlandı. Gelecek dönemde kağıt kullanımının tamamen kaldırılması hedefleniyor.

"Enerji dönüşümü" projesinde pilot uygulama 4 ay önce başladı. Bu kapsamda Meclis yerleşkesindeki birçok birimde yenilenebilir enerji kullanımına gidildi. Bu uygulamayla Halkla İlişkiler Binası, sera ve basımevinin elektriği güneş enerjisiyle sağlanıyor. Hazırlanan yeni projeyle kısa süre içinde Meclis'in tüm elektriğinin yenilenebilir enerjiden karşılanması hedefleniyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları kapsamında ayrıca yerleşkedeki tüm aydınlatmalar led lambaya dönüştürüldü ve yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandı.

Meclis'te düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerde "sade menü" uygulaması başlatıldı. Uygulama bundan sonraki tüm etkinliklerde sürdürülecek.

YENİ KÜTÜPHANE VE SERGİ BİNASI PROJESİ ASKIDA

Sağlık harcamalarıyla ilgili yürütülen online kontrol sistemini daha etkin hale getirecek proje başlatıldı. Sadece özel hastanelerle yürütülen sağlık provizyon sistemi, devlet ve üniversite hastanelerine yaygınlaştırılacak, online fatura kontrol sistemi etkin şekilde kullanılacak. Sağlık harcamalarında bu yolla yüzde 25 tasarruf hedefleniyor.

YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERDE SINIRLAMA DEVAM EDECEK

Katılımı zorunlu programların dışında yurt dışı görevlendirmelerin sınırlandırılması uygulamasına daha etkili şekilde devam edilecek. Zorunlu olmadıkça yeni personel istihdamına gidilmeyecek.

DAMACANA YERİNE ŞEBEKE SUYU ARITILACAK

Meclis'te 1 yıl önce başlatılan tasarruf uygulamaları ile gereksiz su kullanımını önlemek amacıyla kampüs içindeki yeşil alanların sulaması gece yapılıyor. Mutfak ve çay ocaklarında damacana su kullanımının kaldırılmasına da başlandı. Bunun yerine şebeke suyunun arıtılması yoluyla elde edilen su kullanılmaya başlandı. Bu yöntemin yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor.

KURTULMUŞ'TAN "SIFIR ATIK" MESAJIYLA CAM BARDAK VE SÜRAHİ HEDİYESİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sıfır Atık Projesi'ne destek sağlanması ve plastik kullanımından kaynaklanan israfın önlenmesi amacıyla yeni bir adım attı. Meclis'te plastik kullanımını azaltmak amacıyla milletvekillerine, danışmanlara ve tüm çalışanlara cam bardak ve sürahi hediye eden Kurtulmuş'un gönderdiği paketlerde, "Sıfır Atık hareketine katılmanız ve doğayı koruma bilinciyle kullanmanız dileğiyle" mesajı da yer aldı. Meclis, cam kullanımının yaygınlaştırılmasıyla hem plastik ve karton bardak tüketiminin azaltılmasını teşvik etmeyi hem de bu alanda yapılan harcamadan yıllık yaklaşık yüzde 20 oranında tasarruf yapmayı hedefliyor.

Öte yandan TBMM Genel Sekreterliği, yeni tasarruf uygulamalarıyla ilgili genelge çalışmalarını sonuçlandırıldı. Genelge, kısa süre içinde Meclis'teki tüm birimlere gönderilecek.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Damacana meclis tasarruf
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