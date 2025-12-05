Kamuda yönetici personele seyyanen zam teklifi geri çekildi

Kamuda üst düzey yönetici veya uzman olanlara 30 bin TL seyyanen zam yapılması planlanmıştı. Söz konusu düzenlemeden ise 30 binin üzerinde personelin faydalanması bekleniyordu. Düzenleme, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu.

Son dakika gelişmesine göre, 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifinin geri çekildiği öğrenildi.



TALİMATI ERDOĞAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda yönetici ve uzman personele seyyanen zam teklifi konusunda detaylı bilgi alarak kanun teklifinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatını verdi.

YENİ BİR TEKLİF GELECEK Mİ?

CNN Türk Muhabiri Paşa Alyurt, "Kamu personeliyle ilgili kapsamlı bir teklifin hazırlanacağı kulislerde konuşuluyor. Daha sonrasında yeni bir teklifin gelmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.