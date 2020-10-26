Kamuya 100 bin personel alımı... Polis, engelli, bekçi, hemşire, sağlık memuru ve doktor alımları yapılacak!

Koronavirüs salgınının ardından kamuda artan, bekçi, polis, sağlık çalışanı açığı ile birlikte yeni personel alımları ne zaman yapılacak araştırılıyordu. KPSS sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırıyordu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri geçen hafta itibari ile başladı. 27 Ekim salı günü ise bütçe teklifinin geneli üzerinden görüşmelere devam edilecek. Yapılan görüşmelerin ardından bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının 2021 yılı bütçe teklifleri görüşülmeye başlanacak. KAMUYA PERSONEL ALIMI YÜZ BİNİ BULACAK Yarın yapılan görüşmelerin ardından bütçe taklifinin açıklanmasıyla birlikte 2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte bakanlıklara ne kadar personel alınacağı bilgisi paylaşılacak. Yeni Ekonomi Programı öncesinde bütçelendirilen ve uygun olduğu saptanan 35 binin üzerinde personel alımı gerçekleştirilecek. Ardından kamuya memur alımlarının 65 bin kişiye kadar devam edeceği kaydedildi.

KAMUYA ENGELLİ MEMUR ALIMI VAR MI? 2021 yılında yüz bini bulacak olan kamuya alımlardan 6 bini engelli memur olacak. Engelli memur alımı var mı araştıran kişilere Yeni Ekonomi Programı ile 2021 yılında 6 bin engelli memur alınacağını belirtelim. Kamuya 6 bin yeni alımla birlikte toplam engelli çalışan sayısının 64 bini geçmesi bekleniyor. KAMUYA KOMSER, POLİS VE BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Yeni Ekonomi Programı ile ihtiyaca göre nakil yöntemi veya açıktan atanacak ilave personelin atamalarına da bu süreçte devam edileceği açıklandı. Binlerce vatandaşın merakla araştırdığı bekçi alımları ne zaman, polis alımları yapılacak mı sorusunun cevabı da geldi. 2021 bütçesi teklifine göre kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 arttırılarak 385 milyar 10 milyon liraya olarak belirlendi. 2020 bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülürken, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaca göre, bekçi, polis ve komiser alımı yapılacağı bildirildi. KAMUYA DOKTOR, HEMŞİRE VE SAĞLIK MEMURU ALIMI NE ZAMAN? Koronavirüs salgını devam ederken ihtiyaç olan doktor, eczacı, sağlık memuru, uzman doktor, hemşire başta olmak üzere sağlıkçı alınmıştı. 2021 yılında da bu alandaki kadrolara öncelikli olarak alımlar yapılmaya başlanacak.