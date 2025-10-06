Kamuya personel alımı! Sağlık Bakanlığı'na 18 bin kişi alınacak

Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları, sınavlı ve sınavsız seçeneklerle birçok adayın ilgisini çekiyor. Kamuya yıl sonuna kadar 10 binlerce personel alımı yapılacak. Önünüzdeki günlerde 2026 yılı merkezi yönetim bütçe mesaisinin başlaması ile gelecek yıl yapılacak kamu personel alımı sayılarının netleşmesi beklenirken, gelecek yıla kadar da kamu istihdam atağı yapacak.

18 BİN SAĞLIKÇI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2025 yılı için Sağlık Bakanlığı'na 37 bin yeni personel tahsis ettiklerini, 19 bin personel alımını gerçekleştirdiklerini belirterek şimdi ise 18 bin personel için daha ilana çıktıklarını kaydetti. Sağlık Bakanlığı, 6 bin 445 hemşire, bin 809 ilk ve acil yardım, bin 370 tıbbi sekreter ve binlerce sağlık teknikeri alacak. Ayrıca ebe, çocuk gelişimci, diyetisyen, fizyoterapist de alınacak.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla farklı kategorilerde 20 bin personel alım sürecini başlattıklarını anımsatan Erdoğan, şimdi de bin hâkim ve savcı yardımcısı alım sürecini başlattıklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise hukuk sınıfı subayı alacak. Bu kapsamda 29 subay göreve başlayacak.

BAKANLIK BİNLERCE PERSONEL ALACAK!

Ayrıca 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi'ne öğretmen/mühendis sınıfı muvazzaf subay adayı temini ile 2025 yılı tabip, diş tabibi sınıfı sözleşmeli/ muvazzaf subay ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı temin başvuruları ise 6 Ekim'de tamamlanacak. Ankara Kalkınma Ajansı 5'i uzman biri destek personeli olmak üzere 6 personel alacak. Zafer Kalkınma Ajansı ise 7 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi, sözleşmeli 14 personel alacak. Aynı şekilde Ticaret Bakanlığı da 14 bilişim uzmanı alacak. Başvurular 10 ekimde sona erecek.

ÜNİVERSİTELER DE İLAN AÇTI

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi 2 bilişim uzmanı alacağı gibi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü ise 4 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak. Uşak Üniversitesi 5, Çukurova Üniversitesi 6 kadro için 4/B sözleşmeli personel alacak. Yalova Üniversitesi ise 10, Harran Üniversitesi ise 23 sözleşmeli personel alacak. Ankara Üniversitesi ise kura ve sözlü sınavla 10 eski hükümlü işçi alacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi de 18 eski hükümlü içi alımı yapacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ise 63 personel alacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 318 sürekli işçi alımı yapacak. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ise sözlü ve uygulamalı sınavla 162 engelli, 100 eski hükümlü işçi alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yazılı ve sözlü sınavla 35 müfettiş yardımcısı alacak. Öte yandan üniversiteler yıl sonuna kadar 750 akademik personel alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjan sayısını 100 binden 150 bine çıkardıklarını açıkladı. Erdoğan, 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrenciyi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Programa ayda 5 gün katılan öğrencilere 5 bin 415, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek veriliyor.