FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kamuya personel alımı! Sağlık Bakanlığı'na 18 bin kişi alınacak

Sağlık ve Adalet Bakanlıkları başta olmak üzere önümüzdeki dönemde kamuda binlerce kişiye istihdam sağlanacak. Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alımı yapılacağı öğrenilirken üniversitelerde çok sayıda alım yapacak. İşte tüm detaylar...

Kamuya personel alımı! Sağlık Bakanlığı'na 18 bin kişi alınacak
Cansu Akalp

Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları, sınavlı ve sınavsız seçeneklerle birçok adayın ilgisini çekiyor. Kamuya yıl sonuna kadar 10 binlerce personel alımı yapılacak. Önünüzdeki günlerde 2026 yılı merkezi yönetim bütçe mesaisinin başlaması ile gelecek yıl yapılacak kamu personel alımı sayılarının netleşmesi beklenirken, gelecek yıla kadar da kamu istihdam atağı yapacak.

18 BİN SAĞLIKÇI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2025 yılı için Sağlık Bakanlığı'na 37 bin yeni personel tahsis ettiklerini, 19 bin personel alımını gerçekleştirdiklerini belirterek şimdi ise 18 bin personel için daha ilana çıktıklarını kaydetti. Sağlık Bakanlığı, 6 bin 445 hemşire, bin 809 ilk ve acil yardım, bin 370 tıbbi sekreter ve binlerce sağlık teknikeri alacak. Ayrıca ebe, çocuk gelişimci, diyetisyen, fizyoterapist de alınacak.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla farklı kategorilerde 20 bin personel alım sürecini başlattıklarını anımsatan Erdoğan, şimdi de bin hâkim ve savcı yardımcısı alım sürecini başlattıklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise hukuk sınıfı subayı alacak. Bu kapsamda 29 subay göreve başlayacak.

Kamuya personel alımı! Sağlık Bakanlığı na 18 bin kişi alınacak 1

BAKANLIK BİNLERCE PERSONEL ALACAK!

Ayrıca 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi'ne öğretmen/mühendis sınıfı muvazzaf subay adayı temini ile 2025 yılı tabip, diş tabibi sınıfı sözleşmeli/ muvazzaf subay ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı temin başvuruları ise 6 Ekim'de tamamlanacak. Ankara Kalkınma Ajansı 5'i uzman biri destek personeli olmak üzere 6 personel alacak. Zafer Kalkınma Ajansı ise 7 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi, sözleşmeli 14 personel alacak. Aynı şekilde Ticaret Bakanlığı da 14 bilişim uzmanı alacak. Başvurular 10 ekimde sona erecek.

ÜNİVERSİTELER DE İLAN AÇTI

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi 2 bilişim uzmanı alacağı gibi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü ise 4 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak. Uşak Üniversitesi 5, Çukurova Üniversitesi 6 kadro için 4/B sözleşmeli personel alacak. Yalova Üniversitesi ise 10, Harran Üniversitesi ise 23 sözleşmeli personel alacak. Ankara Üniversitesi ise kura ve sözlü sınavla 10 eski hükümlü işçi alacak.

Kamuya personel alımı! Sağlık Bakanlığı na 18 bin kişi alınacak 2

Manisa Celal Bayar Üniversitesi de 18 eski hükümlü içi alımı yapacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ise 63 personel alacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 318 sürekli işçi alımı yapacak. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ise sözlü ve uygulamalı sınavla 162 engelli, 100 eski hükümlü işçi alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yazılı ve sözlü sınavla 35 müfettiş yardımcısı alacak. Öte yandan üniversiteler yıl sonuna kadar 750 akademik personel alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjan sayısını 100 binden 150 bine çıkardıklarını açıkladı. Erdoğan, 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrenciyi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Programa ayda 5 gün katılan öğrencilere 5 bin 415, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek veriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Güzel meslek ama öğrenen yok, birkaç kişiye öğretsem...''Güzel meslek ama öğrenen yok, birkaç kişiye öğretsem...'
SGK geri ödeme kapsamına almıştı! 76 bin reçete karşılandıSGK geri ödeme kapsamına almıştı! 76 bin reçete karşılandı

Anahtar Kelimeler:
alım kamu personel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.