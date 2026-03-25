Kanada'dan Türk vatandaşlarına kritik vize hamlesi! Şartlar tek tek açıklandı

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (IRCC) Sözcüsü Matthew Krupovich, yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren 'hızlı vize' (CAN+) sürecinin perde arkasını ve tüm kriterlerini paylaştı.

Cansu Çamcı

Geçerli ABD vizesine sahip olan ya da son 10 yıl içinde Kanada’yı ziyaret etmiş Türk vatandaşlarına başvurularda öncelik verileceği belirtilirken, 2023 depreminin ardından Kanada’ya giden Türklerin sınır dışı edileceğine dair ortaya atılan “dosya iadesi” iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Kanada Türk Federasyonu, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

ABD VİZESİ OLANLAR İÇİN "HIZLI ŞERİT" DÖNEMİ

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Bakanlık Sözcüsü Matthew Krupovich, Türkiye’den yapılan başvuruları hızlandırmak amacıyla devreye alınan CAN+ girişiminin işleyişini netleştirdi. Son 10 yıl içinde Kanada geçici ikamet vizesine (TRV) sahip olmuş veya halihazırda geçerli bir Amerika Birleşik Devletleri göçmen olmayan vizesi bulunan Türk vatandaşları, otomatik olarak "öncelikli" kategoriye alınacak. Bu kapsamdaki başvuru sahiplerinin standart prosedür dışında ek bir işlem yapmasına gerek kalmazken, sistemin çok daha az belgeyle ve kısa sürede sonuç vereceği bildirildi.

ŞEFFAFLIK VE DİJİTAL TAKİP

Vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve mağduriyetler üzerine açıklama yapan IRCC, Türk vatandaşlarının sabrını takdirle karşıladıklarını belirtti. Başvuru sahiplerine daha öngörülebilir bilgiler sunmak adına "çevrimiçi işlem süreleri" aracının geliştirildiğini duyuran Bakanlık, her başvurunun menşe ülkeye bakılmaksızın bireysel kriterlere göre titizlikle incelenmeye devam ettiğini vurguladı. Başvurusu süren vatandaşların durumlarını çevrimiçi kontrol edebileceği veya IRCC Web Form üzerinden doğrudan iletişim kurabileceği hatırlatıldı.

KANADA'DAKİ 9 BİN TÜRK İDDİASI ASILSIZ

Türkiye’deki bazı basın organlarında yer alan ve 2023 depremi sonrası özel vize düzenlemesiyle (TS2023) Kanada’ya giden 9 bin Türk vatandaşının oturma izinlerinin uzatılmayarak iade edileceği yönündeki haberler asılsız çıktı. Kanada Türk Federasyonu, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve dil açısından sorunlu olduğunu belirterek kamuoyunu uyardı. Federasyon yetkilileri, IRCC ve Göçmenlik Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü, sürecin yakından takip edildiğini ve doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

KANADA'DAN DEPREMZEDE TÜRKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kanada hükümetinin depremzede Türk vatandaşlarına tanıdığı özel çalışma ve oturum izinlerinin geleceğine dair spekülasyonlar sürerken, Bakanlık Sözcüsü gelecekteki politika kararları hakkında net bir yorum yapmaktan kaçındı. Ancak mevcut başvuruların her birinin bireysel olarak değerlendirilmeye devam ettiği ve yasal statülerin korunması noktasında iletişim kanallarının açık olduğu ifade edildi. Deprem sonrası giden vatandaşların statü değişiklikleri ve uzatma talepleri için müşteri destek hattının (1-888-242-2100) hizmet vermeye devam ettiği aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (25 Mart 2026)Borsa günün ilk yarısında yükseldi (25 Mart 2026)
Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

