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Kanallar şehrine girişler ücretli olmuştu: Venedik'ten sonra sıra Norveç'te!

İtalya'nın kanallarıyla ünlü turizm kenti Venedik, dünyada ilk kez gerçekleşen bir uygulama ile turistlerden giriş ücreti alıyor. Şehre varıştan üç gün önce çevrim içi olarak satın alın giriş belgeleri için 5 euro, diğerlerinden ise 10 euro alınıyor. Venedik'ten sonra Norveç’te turizmden etkilenen bölgelerde 'turist vergisi’ uygulanacağı bildirildi. İşte detaylar...

Kanallar şehrine girişler ücretli olmuştu: Venedik'ten sonra sıra Norveç'te!

İtalya'nın ünlü Venedik kentine turist akınını kontrol edebilmek amacıyla günübirlik gelecek turistlerden giriş ücreti alınmasına karar verilmişti. Norveç’te turizmden etkilenen bölgelerde 'turist vergisi’ uygulanacağı bildirildi.

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Norveç’te milletvekilleri, belediyelerin ‘turizmden etkilenen bölgelerde’ gecelik konaklamalara yüzde 3 vergi getirmesine olanak tanıyan yeni vergiyi onayladı.

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Yasa, yerel yönetimlerin vergiyi kendi takdirlerine göre uygulamalarına izin veriyor. Vergi ile toplanan fonlar hem ziyaretçilere hem de yerel halka fayda sağlayan turizm altyapı projelerinin iyileştirilmesi için kullanılacak.

Belediyelerin fonları harcayabilmeleri için tesislerinin yetersiz olduğunu kanıtlamaları ve planlarını hükümete onaylatmaları gerekecek.

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Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hükümetinin ‘Avrupa'nın geri kalanıyla uyumlu’ bir turizm vergisi getirmek üzere ‘tarihi bir anlaşmaya’ vardığını söyledi.

(DHA)

Hissenet
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Norveç
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