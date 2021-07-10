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Kanola tohumunun yüzde 50'sini Bakanlık karşılayacak

10.07.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'kanola' bitkisinin sertifikalı tohumunun yüzde 50'sini bakanlığın karşılayacağını duyurdu.

Kanola tohumunun yüzde 50'sini Bakanlık karşılayacak

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sizlerle bir müjde paylaşmak istiyorum. Bundan sonra 'Kanola' bitkisinin sertifikalı tohumunun yüzde 50'sini bakanlık olarak biz karşılayacağız. Destek bizden, üretmek sizden" dedi.

DHA

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Bekir Pakdemirli
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