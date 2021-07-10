Kanola tohumunun yüzde 50'sini Bakanlık karşılayacak

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sizlerle bir müjde paylaşmak istiyorum. Bundan sonra 'Kanola' bitkisinin sertifikalı tohumunun yüzde 50'sini bakanlık olarak biz karşılayacağız. Destek bizden, üretmek sizden" dedi.

DHA

