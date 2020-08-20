Kanser hastaları için yeni emeklilik fırsatı! Devlet şartları belirledi...

Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi iş gücü kaybına uğrayan çalışanlar için bazı haklar tanıyor. Bu haklardan en önemlisi ise erken emeklilik ya da malulen emeklilik hakkı olarak görünüyor. Malulen emeklilik hakkı, engelli vatandaşlara ve hastalık nedeniyle uzun süre iş gücü kaybına uğrayan vatandaşlara tanınıyor. Yorucu ve masraflı tedavi süreçlerinden geçen kanser hastaları da bu kapsama girebiliyor. Ancak malulen emekli olabilmek için sadece kanser hastası olmak yetmiyor. Kanser hastalarının gerekli sigorta prim ödemelerinin tamamlanması ve çalışma kaybının belgelenmesi gerekiyor. Peki, kanser hastalarının malulen emeklilik için kaç gün sigorta primi ödenmesi gerekiyor?

KANSER HASTALARI İÇİN MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?