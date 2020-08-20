Kanser hastaları için yeni emeklilik fırsatı! Devlet şartları belirledi...

Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi iş gücü kaybına uğrayan çalışanlar için bazı haklar tanıyor. Bu haklardan en önemlisi ise erken emeklilik ya da malulen emeklilik hakkı olarak görünüyor. Malulen emeklilik hakkı, engelli vatandaşlara ve hastalık nedeniyle uzun süre iş gücü kaybına uğrayan vatandaşlara tanınıyor. Yorucu ve masraflı tedavi süreçlerinden geçen kanser hastaları da bu kapsama girebiliyor. Ancak malulen emekli olabilmek için sadece kanser hastası olmak yetmiyor. Kanser hastalarının gerekli sigorta prim ödemelerinin tamamlanması ve çalışma kaybının belgelenmesi gerekiyor. Peki, kanser hastalarının malulen emeklilik için kaç gün sigorta primi ödenmesi gerekiyor?
KANSER HASTALARI İÇİN MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Söz konusu kanser hastasının iş gücü kaybının en az yüzde 60 olması ve bu kaybın bir sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir.
Kişinin çalışırken kansere yakalanması ve en az 10 yıldır sigortalı olması gerekiyor.
Toplamda 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları priminin ödenmiş olması gerekir.
Kişi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise 10 yıl sigortalı olma şartı aranmaz. 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması yeterlidir.
Kişi maluliyeti nedeni ile işten ayrılmalıdır.
Hizmet akdi olmadan kendi namına bağımsız olarak çalışan kişilerin ise SGK'ye -Genel Sağlık Sigortası primi dahil- prim ve prime ilişkin borcu olmamalıdır.
MALULEN EMEKLİLİK İÇİN NASIL BAŞVURULUR?
Kişinin 1800 günlük sigorta primi ödenmişse ya da borçlanarak 1800 prim gününü tamamlaması mümkünse, rapor düzenlenmesi için hastaneye sevk ediliyor.
Gidilen hastanede düzenlenen sağlık kurulu raporuna göre hastanın malullük aylığı alıp alamayacağı belirleniyor.
GEÇİCİ MALULİYET SÜRESİ OLABİLİR Mİ?
Hastalığın türü ve tedavisine göre geçici maluliyet de söz konusu olabiliyor. Kanser hastası olan vatandaşların maluliyet durumu varsa maluliyet aylığı kanser hastalığının türüne göre değişen sürelerde bağlanıyor. Bu süre 12, 18 ve özellikle kan kanseri hastaları için 24 ay olabiliyor. Ayrıca kök hücre ve kemik iliği nakillerinden sonra 12 ay maluliyet hakkı bulunuyor. Bu süre sonunda kişi yeniden kontrole girdiğinde iş gücü kaybı yüzde 60'a çıkarsa maluliyet aylığı süreklilik kazanıyor.
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