FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (24 Eylül 2020 Perşembe) Gümüşün gramı ne kadar?

Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (24 Eylül 2020 Perşembe) Gümüşün gramı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.09.2020 07:14 | Son Güncelleme

Altın ve dolardan sonra yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüş fiyatları her gün araştırılmaya devam ediyor. Emtia piyasasında geçen haftayı gümüş fiyatı, gramı 5,6473 liradan kapanırken bugün güne hareketli başladı. Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kar sağlayan gümüşten yatırımcılar vazgeçmiyor. 24 Eylül 2020 Perşembe gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Emtia piyasası 24 Eylül 2020 gümüş fiyatları ve Kapalıçarşı anlık ve güncel gümüş fiyatları son durum haberimizde.

Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (24 Eylül 2020 Perşembe) Gümüşün gramı ne kadar?

Altın ve dolar fiyatlarıyla birlikte gümüş fiyatları da hareketlenmeye devam ediyor. Fed Başkanı Powell'in yaptığı konuşma ve enflasyon hedefi piyasaları hareketlendirdi. Merkez Bankası'nın likidite hamlesi, koronavirüsün ikinci salgını endişesi ile AB ülkelerinin teşvikleri, Beyrut patlaması gibi tüm dünyayı etkileyen olayların ardından dolardaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi. Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu. Gümüş geçtiğimiz Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı. Gümüş fiyatları düşer mi, gümüşe yatırım yapılır mı araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla gümüş fiyatlarının düşmesini bekliyor.

Yeni haftaya artışla başlayan gümüşün bugünkü fiyatı merak ediliyor. Gümüş fiyatları 24 Eylül'de hareketli başladı. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl?
24 Eylül 2020 Perşembe anlık güncel gümüş kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Kapalıçarşı'da anlık gram gümüş ne kadar, gümüş fiyatları düşer mi? İşte detaylar…

Altın ve gümüşte devlet hakkı arttı! Altında devlet hakkı ne kadar oldu? Resmi Gazete'de açıklandı!Altın ve gümüşte devlet hakkı arttı! Altında devlet hakkı ne kadar oldu? Resmi Gazete'de açıklandı!

Gümüş fiyatları ne kadar oldu? (24 Eylül 2020 Perşembe güncel gümüş fiyatları)

Altındaki sert dalgalanma ile birlikte gümüş fiyatları da hareketlendi. Yeni yatırım aracı olarak vatandaşların kullanmaya başladığı gümüş fiyatları merak ediliyor. Bugün gümüş fiyatları ne kadar oldu, Kapalıçarşı'da gümüş fiyatları son durum nedir** araştırmasını yapan vatandaşlar, Emtia piyasasında neler olacağını merak ediyor. Emtia piyasasında dün gümüşün gramının kapanış fiyatı 5,6473 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde -2.79 düşüş farkı ile başladı.

Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?

24 Eylül gram gümüş fiyatı satışta ve bugün güne 5,49 liradan başladı. Gram gümüş alış fiyatı da güne 5,48 liradan başlayarak işlem görüyor.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 5,48 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 5,49 lira

KAPALIÇARŞI CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş fiyatları düşer mi, gümüşe yatırım yapılır mı?

Koronavirüsün ardından dünyada ekonominin normale dönmesi için yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Gümüş fiyatlarının olumlu etkilenmesinde; AB'nin kurtarma programları, koronavirüs salgınının ardından gelen olumlu iyileşmeler, normalleşme talebinin artması ve emtia fiyatlarının üretim maliyetine yakın olmasıyla taleplerin artışı gümüş fiyatlarını olumlu yönden etkiledi. Bu dönemde gümüşe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar gümüş fiyatları yükselir mi ya da gümüş fiyatları düşer mi araştırmaları yapmaya başladı. Analistlerin yaptığı açıklamaya göre gümüş geçtiğimiz ay Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kazandırarak kar elde etti. Analistler gümüşü son dönemlerde güvenilir liman olarak tanımlamaya başladı. Bu dönemde gümüşe yatırım yapmak tehlikeli mi sorusunu soran vatandaşlar için mynet finans'ta günlük olarak, gümüş fiyatlarını paylaşmaya devam edeceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
Mahkemeden Marmaray'da aktarma fiyatlarına ilişkin kararMahkemeden Marmaray'da aktarma fiyatlarına ilişkin karar
Maaşlar ve AGİ değişti mi? Maaşlar ve AGİ değişti mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
Mahkemeden Marmaray'da aktarma fiyatlarına ilişkin karar
Mahkemeden Marmaray'da aktarma fiyatlarına ilişkin karar
Dolar ve euroda yeni zirve
Dolar ve euroda yeni zirve
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!
İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İŞKUR TYP kura sonuçları (güvenlik görevlisi ve hizmetli)sorgulama!
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gram altın ne kadar? 24 Eylül 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı son durum nedir?
Altın sert düşüşte!
Tüpraş'tan 'kota ve keyfi fiyat' iddiasına ilişkin açıklama
Tüpraş'tan 'kota ve keyfi fiyat' iddiasına ilişkin açıklama
Mahkemeden Marmaray'da aktarma fiyatlarına ilişkin karar
Mahkemeden Marmaray'da aktarma fiyatlarına ilişkin karar
Finansal varlıklarda 192 trilyon avro ile dünya rekoru
Finansal varlıklarda 192 trilyon avro ile dünya rekoru
Motorinde 11 kuruş indirim
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.