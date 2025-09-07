FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kapalıçarşı'da 144 milyonluk vurgun... Sahte altınları getirip, gerçeği ile değiştirdi: "Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız"

Ünlü iş insanına ait olan Kapalıçarşı'daki kuyumcu dükkanında 144 milyon liralık vurgun yapıldı. Kuyumcuda kasa görevlisi olarak çalışan Gürkan K., çaldığı 30 kilogramlık külçe altın yerine sahtelerini koydu. Hırsızlık olayı ortaya çıkarken şahsın kendisine giyim dükkanı açtığı ortaya çıktı. Öte yandan Yusuf D. isimli kişinin Gürkan K.'ye, "Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız" şeklinde mesaj attığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı. İşte tüm detaylar...

Kapalıçarşı'da 144 milyonluk vurgun... Sahte altınları getirip, gerçeği ile değiştirdi: "Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız"
Melih Kadir Yılmaz

Olay 2024 yılının nisan ve ekim ayları arasında İstanbul'da meydana geldi. Ünlü iş insanının Kapalıçarşı'daki kuyumcusunda çalışan 25 yaşındaki Gürkan K., burada kasadan sorumluydu.

İş insanına ait olan holdingin iştiraki olan kuyumcu dükkanında 10 Ekim günü kasa sayımı yapıldı. Şube müdürü olan Arif S., sayım sırasında kasada 30 adet bir kilogramlık külçe altının sahte olduğunu fark etti.

Kapalıçarşı da 144 milyonluk vurgun... Sahte altınları getirip, gerçeği ile değiştirdi: "Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız" 1

CEBİNDE GÖTÜRÜP GERÇEĞİ İLE DEĞİŞTİRDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre şube müdürü olayın ardından güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kameraları detaylıca inceleyen Arif S. şirkette kasa görevlisi olarak çalışan Gürkan K.'nin cebindeki külçe altınla kasadaki altınları değiştirdiğini tespit etti.

Kapalıçarşı da 144 milyonluk vurgun... Sahte altınları getirip, gerçeği ile değiştirdi: "Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız" 2

ALTINLAR ÇALINDI, YERİNE SAHTELERİ KONULDU

Şube müdürü Arif S., nisan ve ekim ayları arasındaki tüm görüntüleri dikkatlice izledi. Yapılan incelemede 30 kilogramlık altının çalındığı ve yerine sahte külçe altınlar konulduğu ortaya çıktı. Şube müdürü bu durumu daha sonra emniyet güçlerine bildirdi.

Kapalıçarşı da 144 milyonluk vurgun... Sahte altınları getirip, gerçeği ile değiştirdi: "Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız" 3

KENDİ ADINA GİYİM DÜKKANI AÇMIŞ

Polisler kasa görevlisi olan Gürkan K.'yi gözaltına alınırken, şahsın kendi adına giyim dükkanı açtığı tespit edildi. Evinde ve iş yerinde arama yapılan Gürkan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kapalıçarşı da 144 milyonluk vurgun... Sahte altınları getirip, gerçeği ile değiştirdi: "Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız" 4

7 AYDA 30 KİLOGRAMLIK ALTIN ÇALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şüpheli 30 kilogram altını 7 ay boyunca çaldığını, her çaldığı külçenin yerine sahtesini yerleştirdiğini itiraf etti. Hırsızlık sırasında kendisine yardım eden kişileri savcılıkta anlatan Gürkan K., bozdurduğu altınları kripto paraya çevirerek sanal mecrada koruma altına aldığını beyan etti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan itiraflar üzerine emniyet güçleri toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde Gürkan K.'nin kendilerine altın getirdiğini bu altınları bozdurduktan sonra pay alarak kendisine ilettiklerini ifade ettiler.

"PATLASAK DA ÇIKTIĞIMIZDA KEYFİMİZE BAKARIZ"

Soruşturmanın genişletilmesiyle kuyumcuda çalışan Yusuf D. isimli kişinin Gürkan K.'ye, 'Dükkandan koy 30 kilogram altın kaçıp gidelim buralardan. Kimseye bir şey söyleme ilk önce küçük küçük yap baktın bu iş oluyor başkası adına bir ev tutar oraya gömeriz altınları arkasından da planımızı işletmeye başlarız. Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Savcılığın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık şüpheli 8 kişi hakkında 'Parada Sahtecilik' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 12 yıla kadar hapsi istenen şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Getirip hazırlatıp marketlere satıyorlar! '5-10 yıl içinde artacak'Getirip hazırlatıp marketlere satıyorlar! '5-10 yıl içinde artacak'
8 Eylül öncesi yoğunluk! '1000 TL'den başlıyor'8 Eylül öncesi yoğunluk! '1000 TL'den başlıyor'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.756,20
4.756,89
% 1.39
23:59
Ons Altın / TL
147.733,42
148.105,71
% 1.36
23:58
Ons Altın / USD
3.587,06
3.587,58
% 1.18
23:58
Çeyrek Altın
7.609,93
7.777,52
% 1.39
23:59
Yarım Altın
15.172,29
15.555,04
% 1.39
23:59
Ziynet Altın
30.439,71
31.014,94
% 1.39
23:59
Cumhuriyet Altını
31.759,00
32.239,00
% 0.07
13:05
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın Kapalıçarşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahne kıyafetleri ve dansları olay oldu

İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahne kıyafetleri ve dansları olay oldu

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

'O rakamı geçerse...' Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti 'Göze çarpmıyor ama...'

'O rakamı geçerse...' Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti 'Göze çarpmıyor ama...'

Altın rekor kırınca kuyumcularda onun dönemi başladı! 'Soranlar var'

Altın rekor kırınca kuyumcularda onun dönemi başladı! 'Soranlar var'

Asgari ücret için rakam verdi! 2025 zammını bilmişti

Asgari ücret için rakam verdi! 2025 zammını bilmişti

8 Eylül öncesi yoğunluk! '1000 TL'den başlıyor'

8 Eylül öncesi yoğunluk! '1000 TL'den başlıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.