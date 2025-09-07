Kapalıçarşı'da 144 milyonluk vurgun... Sahte altınları getirip, gerçeği ile değiştirdi: "Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız"

Olay 2024 yılının nisan ve ekim ayları arasında İstanbul'da meydana geldi. Ünlü iş insanının Kapalıçarşı'daki kuyumcusunda çalışan 25 yaşındaki Gürkan K., burada kasadan sorumluydu.

İş insanına ait olan holdingin iştiraki olan kuyumcu dükkanında 10 Ekim günü kasa sayımı yapıldı. Şube müdürü olan Arif S., sayım sırasında kasada 30 adet bir kilogramlık külçe altının sahte olduğunu fark etti.

CEBİNDE GÖTÜRÜP GERÇEĞİ İLE DEĞİŞTİRDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre şube müdürü olayın ardından güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kameraları detaylıca inceleyen Arif S. şirkette kasa görevlisi olarak çalışan Gürkan K.'nin cebindeki külçe altınla kasadaki altınları değiştirdiğini tespit etti.

ALTINLAR ÇALINDI, YERİNE SAHTELERİ KONULDU

Şube müdürü Arif S., nisan ve ekim ayları arasındaki tüm görüntüleri dikkatlice izledi. Yapılan incelemede 30 kilogramlık altının çalındığı ve yerine sahte külçe altınlar konulduğu ortaya çıktı. Şube müdürü bu durumu daha sonra emniyet güçlerine bildirdi.

KENDİ ADINA GİYİM DÜKKANI AÇMIŞ

Polisler kasa görevlisi olan Gürkan K.'yi gözaltına alınırken, şahsın kendi adına giyim dükkanı açtığı tespit edildi. Evinde ve iş yerinde arama yapılan Gürkan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

7 AYDA 30 KİLOGRAMLIK ALTIN ÇALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şüpheli 30 kilogram altını 7 ay boyunca çaldığını, her çaldığı külçenin yerine sahtesini yerleştirdiğini itiraf etti. Hırsızlık sırasında kendisine yardım eden kişileri savcılıkta anlatan Gürkan K., bozdurduğu altınları kripto paraya çevirerek sanal mecrada koruma altına aldığını beyan etti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan itiraflar üzerine emniyet güçleri toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde Gürkan K.'nin kendilerine altın getirdiğini bu altınları bozdurduktan sonra pay alarak kendisine ilettiklerini ifade ettiler.

"PATLASAK DA ÇIKTIĞIMIZDA KEYFİMİZE BAKARIZ"

Soruşturmanın genişletilmesiyle kuyumcuda çalışan Yusuf D. isimli kişinin Gürkan K.'ye, 'Dükkandan koy 30 kilogram altın kaçıp gidelim buralardan. Kimseye bir şey söyleme ilk önce küçük küçük yap baktın bu iş oluyor başkası adına bir ev tutar oraya gömeriz altınları arkasından da planımızı işletmeye başlarız. Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Savcılığın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık şüpheli 8 kişi hakkında 'Parada Sahtecilik' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 12 yıla kadar hapsi istenen şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.