Kapalıçarşı’da döviz kuyruğu gündem olmuştu! Seçim öncesi Merkez Bankası duyurdu: Söylentilerle 1 milyar doların üzerinde…

Son günlerde özellikle yerel seçimler sonrasında kurlarda yukarı yönlü bir hareket olacağı söylentileri ayyuka çıkmış durumda. Argüman ise kurun seçim öncesinde baskılandığı, seçimlerin ardından bir miktar serbest bırakılacağı yönünde.

VATANDAŞIN DÖVİZ TALEBİNİ FİRMALAR KARŞILADI

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, hatta Kapalıçarşı’da döviz büroları önündeki kuyruk fotoğraflarıyla yoğun bir talep olduğu algısı yaratılmaya çalışıldı. Resmi rakamlara bakıldığında söylentilerin vatandaşlar tarafında karşılık bulduğu görülüyor. Merkez Bankası verilerine göre, 1 Mart haftasında bireysel tasarruf sahiplerinin bankalardaki döviz hesaplarında 1 milyar doların üzerinde artış oldu. Aynı hafta tüzel kişilerin hesaplarında ise 1.9 milyar dolarlık azalış yaşandı. Başka bir ifadeyle vatandaşın döviz talebini firmaların yaptığı döviz satışları fazlasıyla karşılamış.

KURDAKİ ARTIŞIN ENFLASYONUN ALTINDA KALMASI HEDEFLENİYOR

Ekonomi yönetimi birçok platformda önümüzdeki dönemde Türk Lirası’nın reel olarak değerleneceğine vurgu yapıyor. Hatta Merkez Bankası’nın son Para Politikası Kurulu (PPK) karar metnine ‘Türk lirası reel değerlenme süreci’ ifadesi yer aldı. Yani kurlardaki artışın enflasyonun altında kalacağı bir süreç hedefleniyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 37.78’e geriledi. İleriye dönük enflasyon tahmini dikkate alındığında şu an yüzde 50 civarında olan Türk Lirası mevduat yatırımcısına reel getiri sunuyor.

KUR KORUMALI MEVDUAT’TA 28 HAFTADIR DÜŞÜŞ

Diğer taraftan Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM), TL mevduatlara yöneliş de sürüyor. 28 haftadır yaşanan çıkış sonrası KKM hesaplarındaki büyüklük 2.3 trilyon TL’ye indi. Yılbaşından bu yana KKM’de yaşanan çıkış 315 milyar TL’ye ulaştı. KKM, geçen yıl ağustos ayında 3.4 trilyon TL ile zirve yapmıştı. KKM’den çıkan paranın önemli bir kısmının TL mevduata gittiği söylenebilir. Çünkü bankacılık sektörü verilerine göre bu süreçte TL mevduatın payında 10 puanın üzerinde bir artış yaşandı.







