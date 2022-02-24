Kapalıçarşı'ya akın ettiler! Rusya Ukrayna krizi altın fiyatlarını uçurdu

Altın fiyatları Rusya Ukrayna krizinden sonra fiyatlar yükseldi. Harekat altın ve döviz fiyatlarını artırdı, Kapalıçarşı'da hareketlilik yaşandı.Kapalıçarşı'da gram altın 900 lira seviyesini aştı. Birikimi olanlar, güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapmaya başladı. Kapalıçarşı esnafı da vatandaşların yatırım için altını seçtiğini belirtti. Çarşıda bulunan 'ayaklı borsada' da hareketlilik yaşandığı görüldü.

Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz, "Gerçekten altının yıldızı parladı, altının onsu 1950 sevilerinde işlem görüyor. Dolar kurundaki toparlanma da altının yıldızını parlattı. Vatandaş da gerçekten sabah itibariyle gram altına talep yönünde. Birikimi olan altına yöneliyor. Bence altına yatırım yapanlarda doğru karar almış oluyor. Dolarda da 14 lira seviyesi psikolojik seviyeydi, bu seviye kırıldı, 14.5 lira seviyesi kırılmazsa dolarda bir geri çekilme yaşanacaktır" dedi.

Kapalıçarşı'ya gelen Sayit Okurgan, "Savaş olduğu için ne olacağı belli olmuyor, o yüzden Türk paramız vardı altına yatırdık" diye konuştu. Başka bir kişi ise, "Altına yatıralım, ne yapalım, başka yapacak bir şey var mı?" şeklinde konuştu. Altın alan Dilek Erol ise "Altına yatırdım, biraz bir iki kuruşumuz var, değer kazansın diye altına yatırım yapmak istiyorum" diye konuştu.

GRAM ALTIN

Gram altın dün güne 843 liradan başlamasının ardından 841 lira ile kapanış göstermişti. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden altının gram fiyatı 922 lirayı aştı.

DOLAR 14 LİRAYI GEÇTİ

Dolar/TL kuru ise hafta başında 20 Aralık akşamından sonra ilk kez 14 lira sınırına yaklaşarak 13,90'ı görmüştü. Kur dün 13,82 liradan günü kapatırken bu sabaha 13,81 liradan başladı. Dolar/TL kuru 14 lirayı geçti.

Euro, ABD Doları karşısında 1,12648 ile 3 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. ABD 10 yıl vadeli Hazine kâğıdı getirileri de yüzde 1,896 seviyesine çekildi.



