FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı

Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e düştü.

Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1784 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 75,8'e düştü.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TÜİK - Sektörel güven hizmet, ticaret ve inşaatta yükseldiTÜİK - Sektörel güven hizmet, ticaret ve inşaatta yükseldi
Oda ve borsalardan gönderilen 40 tır yardım malzemesi deprem bölgesindeOda ve borsalardan gönderilen 40 tır yardım malzemesi deprem bölgesinde
2020 yılı Pasaport harçları ne kadar?2020 yılı Pasaport harçları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kapasite kullanım oranı, TCMB,

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depreminde son durum... Enkaz altında 2 kişi daha var

Elazığ depreminde son durum... Enkaz altında 2 kişi daha var

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Başvurular başladı! Personel alınacak

Başvurular başladı! Personel alınacak

Piyasalarda korona virüsü etkisi artıyor

Piyasalarda korona virüsü etkisi artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MICE profesyonelleri İstanbul’da buluştu

MICE profesyonelleri İstanbul’da buluştu

Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı

Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu yapıldı

Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu yapıldı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ocak'ta 1.5 puan azaldı

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ocak'ta 1.5 puan azaldı

MB - Reel kesim güven endeksi Ocak’ta 0.5 puan yükseldi

MB - Reel kesim güven endeksi Ocak’ta 0.5 puan yükseldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.