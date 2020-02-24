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Kapasite kullanım oranı şubatta arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76 seviyesine yükseldi.

Kapasite kullanım oranı şubatta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1799 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76'ya ulaştı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

kapasite


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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kapasite kullanım oranı,

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