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Kapıcı maaşı 2024 ne kadar oldu, kaç TL? Kapıcı ve apartman görevlisi ne kadar maaş alacak?

27.12.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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Kapıcı maaşı ne kadar oldu, yeni yılda apartman görevlisi maaşları kaç TL olacak gibi soruların yanıtları tüm çalışanlar tarafından merak ediliyor. Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından kapıcı maaşları da yükselecek. Peki, Kapıcı ve apartman görevlisi ne kadar maaş alacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Kapıcı maaşı 2024 ne kadar oldu, kaç TL? Kapıcı ve apartman görevlisi ne kadar maaş alacak?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ücrette değişiklik olacak. Bu ücretlerden biri de kapıcı maaşı ödemeleri. Her yıl asgari ücret ile birlikte zamlanan kapıcı ve apartman görevlisi maaşlarının yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda Kapıcı maaşı 2024 ne kadar oldu, kaç TL? Kapıcı ve apartman görevlisi ne kadar maaş alacak? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte konuya dair tüm detaylar...

KAPICI MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2024 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türk-İş, TİSK ve hükümet yetkililerini Beştepe'ye çağırdı. Kritik toplantının saati 16.30 olarak duyurulurken; toplantı sonrası yeni asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

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KAPICI VE APARTMAN GÖREVLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Kapıcı ve apartman görevlisi maaşları asgari ücret ile birlikte yükselecek. Asgari ücret 2024 zammı henüz belli olmadığından yeni yılda geçerli olacak kapıcı maaşları açıklanmadı. Resmi rakamlar belli olduğunda haberimizin içeriği güncellenecektir.

Asgari Ücret Toplantısı 2024 5

KAPICI MAAŞI NE KADARDI?

2023'ün ikinci yarısında asgari ücretin 11 bin 402 TL olarak açıklanmasının ardından apartman görevlisi kapıcı maaşları da netlik kazanmıştı. Buna göre, 2023 yılında apartman görevlisi kapıcı maaşı 11 bin 402 TL olarak güncellenmişti.

Asgari Ücret Toplantısı 2024 3

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA NELER DEĞİŞECEK?

Yaşlılık Maaşı,

Engelli Maaşı,

İşsizlik Maaşı,

GSS Primi,

Doğum, Askerlik Borçlanması,

Stajyer Maaşı,

BES Kesintileri.

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