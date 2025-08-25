FİNANS

Kapının önündeki ayakkabı sizi evsiz bırakabilir! Aman dikkat: Soluğu mahkemede alabilirsiniz

Kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan gerginlikler arabulucular ile çözülmeye çalışılırken yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Ortak kullanım alanlarına bırakılan ayakkabıların komşular arasında problem oluşturmaya başladı. Avukat Şeref Kısacık, ortak alanda bırakılan ayakkabıların dairenizden olmanıza neden olabileceğine ifade etti. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Apartmanda yaşayanlar için bir tartışma konusu daha ortaya çıktı. Kiracı ile ev sahibi arasında oluşan problemlerin ardından komşular arasında ortak alanda bırakılan ayakabbılar gündem oldu.

MAHKEMELİK OLABİLİRSİNİZ

NTV'nin haberine göre, ortak alanda bırakılan ayakkabılar nedeniyle komşunuz size dava açabilir. Bu tür dosyalar önce arabulucuya ardından da uzlaşı sağlanmazsa mahkemeye gidiyor. Avukat Şeref Kısacık, şu sözleri kullandı:

"Komşuluk hukukuna, yönetim planındaki yasaklara ve kat mülkiyeti kanunundaki yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortak alan hepimizin ve birisi bireysel eşyasını kullanamaz"

KEŞİF DE YAPILACAK!

Herhangi bir kat malikinin zarar gördüğünü ileri sürdüğü dava açabileceğinden bahseden Kısacık, "Mahkeme onun savunmasını alacak ve gerektiğinde gelip keşif yapacak. O ayakkabıların ve ayakkabılığın kaldırılmasını artık bundan sonra ayakkabı koyulmamasını yönünde karar verecek" diye konuştu.
İCRA KONULABİLİYOR

Mahkemede ayakkabının kaldırılması yönünde verilen karara uyulmaması durumunda karara icra koyulabiliyor. Tüm bunlara rağmen hala eşyalarını kaldırmayan komşunun dairesi ise elinden gidebilir.

