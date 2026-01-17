FİNANS

Kapış kapış satılıyor! İndirimin son tarihi yok, 5 katına çıktı

Diyarbakır'ın köklü tatlı markası kuruluşunun 41. yılına özel bazı ürünlerinde kampanya başlattı. Tatlı markasının kampanyası ise kentte yoğun ilgi ile karşılanıldı ve satışlar 5 katına çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, "Hacıbaba Pastanelerinin menüsü Türkiye'de yok. Böyle zengin bir menüye sahip firmayız" dedi.

Kentin köklü tatlı markalarından Hacıbaba Pastaneleri, kuruluşunun 41'inci yılına özel iki ürünle başlattığı tatlı indirimini 6 ürüne çıkardı. Kampanyanın zaman kavramını kaldıran firma, gördüğü yoğun taleple satışları 5 katına çıkardı. 3 vardiya şeklinde ürünler çıkartılırken firma, Ar-Ge çalışmalarıyla 2027 yılında Dubai, Avrupa ve Orta Doğu'da yatırım ortaklığına ve büyümeye hazırlanıyor.

6 ÜRÜNDE KAMPANYA

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, bu kampanyaya iki ürünle başladıklarını, şu an 6 ürüne çıkardıklarını söyledi. Yoğun ilgiden dolayı kampanyanın süre durumunu da kaldırdıklarını belirten Elaldı, şu an süresiz bir kampanyada olduklarını söyledi. Bunu birçok ürüne de yansıtabileceklerini kaydeden Elaldı, "Buna birkaç ürünü daha ekleyebiliriz. Hacıbaba Pastanelerinin menüsü Türkiye'de yok. Böyle zengin bir menüye sahip firmayız. Günün en az 18 saati işimizdeyiz. 2027 planlarımız var, yatırımlarımız olacak" dedi.

İLGİ YOĞUN SÜRE SINIRI YOK!

Elaldı, firmaya değer katacak, firmayı daha da büyütebilecek ortaklıklar olursa değerlendirebileceklerini ifade ederek, şu sözleri kullandı:

"Oturur konuşuruz. Ama sırf mevcuda ortak olsun diye ortak istemiyoruz. Dubai teklifi, 6 ülkeye yayılalım dediler. Meşakkatli gördüğümüz bir süreç olduğu için askıya almış bulunmaktayız. Ama 2027'de Dubai, Avrupa, Orta Doğu AR-Ge'miz var. 2027'de bu yatırımları düşüneceğiz. Satışlarımız, kampanya ile birlikte öncesine göre 5 katına çıkmış. Bunu vardiyaya dökmüşüz. Allah, bütün halkımızdan razı olsun. Firmaya değer verdiler, bizde bunu gözeterek kampanyayı başlattık. Yoğun ilgileri olduğu için süreyi ortadan kaldırdık"
Kaynak: İHA

