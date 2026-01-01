FİNANS

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Edirne-Çanakkale yolunun 58-85., Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerindeki BSK üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 24-32. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Niksar istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çayeli-Hemşin yolunun 1-2. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Antakya-Cilvegözü-Reyhanlı yolunun 33-35. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İzmit-Kefken yolunun 19-40. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 19-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 15-16. kilometrelerindeki Osmanbey Kampüsü Köprüsü'nde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

