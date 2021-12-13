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Karadeniz'deki doğal gaz konutlarda ne zaman kullanılacak? Bakan açıkladı

13.12.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili, "İlk üretime 2023'te geçeceğiz. Çalışmalarımız bir taraftan devam edecek. Karadeniz'deki gaz 2023'te kullanılabilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki doğal gaz konutlarda ne zaman kullanılacak? Bakan açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili de açıklamalarda bulunan Dönmez, yeni keşfin konutlarda ne zaman kullanılacağını da açıkladı.

Bakan Dönmez Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili şu ifadeleri kullandı:

1 yıl önce keşfin arkasından çıkmıştık. Sonrasında da olumlu gelişmeler oldu. 2023 hedefimiz. İnşallah o gazı getireceğiz. Saha büyük bir saha. Kuyu açılacak. Üretilen gaz boru sistemiyle kıyıya getirilecek ve burada işletilecek. Bunlar tabi zaman isteyen işler. İlk üretime 2023'te geçeceğiz. Karadeniz'deki gaz 2023'te ulusal sisteme bağlanacağız için gelecek. Günlük üretimi 10 milyon metreküp olarak planladık. 2025-25 gibi maksimum üretime çıkacağız. Bugün konutlarımızın ürettiği doğalgaz miktarı da buralarda. Orada ürettiğimiz gazla da konutlarımızın tükettiği gazı karşılayacağız.

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Fatih Dönmez
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