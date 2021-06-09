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Karadeniz'den yılın 5 ayında 39 ülkeye ihraç edildi

09.06.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 5 ayında 22 bin 728 ton Karadeniz somonu ihracatı karşılığında 113 milyon 510 bin 943 dolar gelir sağlandı.

Karadeniz'den yılın 5 ayında 39 ülkeye ihraç edildi

Karadeniz somonu ihracatı, 9 bin 953 ton karşılığı 52 milyon 569 bin 384 dolar döviz girdisi elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 128, değerde yüzde 116 artış gösterdi.

Rusya, Almanya ve Vietnam, ihracat gerçekleştirilen 39 ülke arasında ilk üçte yer aldı. Bu dönemde Rusya'ya 68 milyon 289 bin 366 dolar karşılığında 14 bin 4 ton Karadeniz somonu satıldı. Rusya'yı 26 milyon 552 bin dolarla Almanya, 4 milyon 97 bin dolarla Vietnam izledi.

Geçen yılın ilk 5 ayından farklı olarak İspanya, Beyaz Rusya, Azerbaycan-Nahçıvan, Cezayir, Ürdün ve İsveç'e de Karadeniz somonu ihraç edildi.

somon

"YENİ PAZARLARDA YER ALACAĞINDAN UMUTLUYUZ"

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, kafeslerde yetiştirilen ve "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonuna yurt dışından ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Kobya, çok sayıda ülkeye ihraç edilen balıkların büyük beğeniyle tüketildiğini belirterek, "Karadeniz somonu Rusya pazarında artık marka haline geldi. İhracatçılarımız bu anlamda çok büyük bir başarıyı gerçekleştiriyorlar. Ayrıca ihraç edilen ülkelerden çok iyi dönüşler alıyorlar. Bundan sonraki amacımız Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerinin yer aldığı pazarlarda da bu ilgiyi yakalayabilmek. Karadeniz somonunun ilerleyen dönemlerde yeni pazarlarda yer alacağından umutluyuz." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin, Karadeniz somonuna haksız şekilde ilave gümrük vergisi getirdiğini ifade eden Kobya, şunları kaydetti:

"Tamamen çifte standart olarak kendi yetiştiricilerini korumak, kalitesi ve doğallığı ile Avrupa pazarında büyük beğeni alan Türk somonunun önünü kesmek için getirilen bu ilave gümrük vergisi uygulaması serbest piyasa kurallarına aykırı bir uygulamadır ancak bu durum dahi ihracatçılarımızı bu pazardan geri bırakmayacak, ürün kalitemiz ve lezzetimizle Avrupa pazarlarında Türk somonunun daha fazla ihracatı için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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