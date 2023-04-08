Karadeniz gazı ile doğal gaza indirim sinyali! Bakan Dönmez Erdoğan'ı işaret etti: 'Gündemi değiştirecek bir müjde...'

Buradaki keşfimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. 35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz. Sanayiye de dahil ettiğimizde 15-20 yıl ihtiyacı karşılayacak bir keşif. Denizlerdeki en büyük keşif olarak literatüre girdi burası.

20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı bu tesise getireceğiz ve bazı kontroller yapacağız. Mayıs ayı itibariyle de ocaklarda kullanılmaya başlanacak. BOTAŞ üzerinden dağıtılacak. Maliyet kontrolleri yapıyoruz. Doğalgazın üretim maliyeti ithala göre daha iyi olacak. Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur. Hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak.