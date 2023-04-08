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Karadeniz gazı ile doğal gaza indirim sinyali! Bakan Dönmez Erdoğan'ı işaret etti: 'Gündemi değiştirecek bir müjde...'

08.04.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz gazında mutlu sona 20 Nisan'da ulaşılacak. Türkiye'nin tüm konutlarda 35 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek potansiyeldeki rezerv için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "Mayıs ayı itibaren artık ocaklarımızda kullanmış olacağız. Yerli gazın üretim maliyeti ithal gazın kullanım maliyetinden daha ucuz olacak. 20 Nisan’da sayın cumhurbaşkanımız müjdeyi paylaşacak, gündemi değiştirecek bir müjde diyebiliriz" diye konuştu.

Karadeniz gazı ile doğal gaza indirim sinyali! Bakan Dönmez Erdoğan'ı işaret etti: 'Gündemi değiştirecek bir müjde...'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazındaki son duruma ilişkin bilgi paylaştı. Türkiye tarihinin en büyük enerji projesi olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, ithalat ve ihracat dengesine dikkat çekti.

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CNNTürk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında konuşan Bakan Dönmez’in Karadeniz gazına ilişkin açıklamasından öne çıkan detaylar şöyle:

  • Bu proje niçin önemli? Biz maalesef dışa bağımlıyız. Biz ülkede tükettiğimiz doğalgazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Tükettiğimiz petrol ve petrol ürünlerinin de yüzde 99'u ithal. 95 milyar dolar civarında para harcadık geçen sene enerjiye. İthalatımız 350 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bunun yüzde 30'unu enerji oluşturuyor.

  • Sanayide rekabetçiyiz. Daha fark yaratmak için enerji ürünündeki maliyeti düşürmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ne varsa yapan' vizyonu çerçevesinde hareket ettik. TPO şirketler bazında baktığımızda dünyada ilk 5'te filo büyüklüğüyle. Bunun da neticelerini de almaya başladık. Aramak gerekiyor bulmak için.

  • Pandemide lojistikte bir takım sıkıntılar olmasına rağmen personelimiz fabrikada yatıp kalktı o ürünleri zamanında buraya gönderebilmek için. Bu inşaat pandemi döneminde yapıldı. 51 gemi çalıştı. Bazıları kısa süreli çalıştı. Kıyıdan çok açıktayız. Zor bir proje. Servis gemilerimiz 8-10 saatte gidiliyor. Helikopterler 40 dakika. Neredeyse Karadeniz'in ortasında. Sondajları yaptığımız bölgede su derinliği 2 bin 200 metre. 3 bin metreye yakın da karada ilerliyoruz.

  • Biz bu işe başladığımızda Fatih Sondaj gemisi Akdeniz'e operasyon için uğurladığımızda gemide çalışanların sayısı bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadardı. Ama bugün 4 tane sondaj gemisinde yüzde 65-70'lik kısmı Türk personelinde oluşuyor. Beyin göçünü tersine çevirdik. 100 civarında mühendis kazandırdık. Ambargolarla karşı karşıya kalmıştık. Bu nedenle yabancı uyruklu bazı kişiler Türk vatandaşı oldu.

35 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYACAK BÜYÜKLÜKTE

  • Buradaki keşfimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. 35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz. Sanayiye de dahil ettiğimizde 15-20 yıl ihtiyacı karşılayacak bir keşif. Denizlerdeki en büyük keşif olarak literatüre girdi burası.

    DOĞAL GAZDA İNDİRİM NE KADAR OLACAK?

  • 20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı bu tesise getireceğiz ve bazı kontroller yapacağız. Mayıs ayı itibariyle de ocaklarda kullanılmaya başlanacak. BOTAŞ üzerinden dağıtılacak. Maliyet kontrolleri yapıyoruz. Doğalgazın üretim maliyeti ithala göre daha iyi olacak. Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur. Hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak.

  • Proje bittikten sonra maliyet rakamlarını paylaşacağız. Şuan rakam verirsek yanıltıcı olur. Gazın değeri uluslararası piyasada zaman zaman yükseliyor ve düşüyor. Çünkü birim fiyatla ilgili bir durum var. Gazın değeri yaklaşık olarak 500 milyar dolar üzerinde. Ama bu artabilir. Geçtiğimiz daha yüksek bir değer vardı. Bugün böyle, yarın ne olacağını bilinmez.


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doğal gaz

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