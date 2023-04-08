Karadeniz gazı ile doğal gaza indirim sinyali! Bakan Dönmez Erdoğan'ı işaret etti: 'Gündemi değiştirecek bir müjde...'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazındaki son duruma ilişkin bilgi paylaştı. Türkiye tarihinin en büyük enerji projesi olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, ithalat ve ihracat dengesine dikkat çekti.
CNNTürk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında konuşan Bakan Dönmez’in Karadeniz gazına ilişkin açıklamasından öne çıkan detaylar şöyle:
Bu proje niçin önemli? Biz maalesef dışa bağımlıyız. Biz ülkede tükettiğimiz doğalgazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Tükettiğimiz petrol ve petrol ürünlerinin de yüzde 99'u ithal. 95 milyar dolar civarında para harcadık geçen sene enerjiye. İthalatımız 350 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bunun yüzde 30'unu enerji oluşturuyor.
Sanayide rekabetçiyiz. Daha fark yaratmak için enerji ürünündeki maliyeti düşürmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ne varsa yapan' vizyonu çerçevesinde hareket ettik. TPO şirketler bazında baktığımızda dünyada ilk 5'te filo büyüklüğüyle. Bunun da neticelerini de almaya başladık. Aramak gerekiyor bulmak için.
Pandemide lojistikte bir takım sıkıntılar olmasına rağmen personelimiz fabrikada yatıp kalktı o ürünleri zamanında buraya gönderebilmek için. Bu inşaat pandemi döneminde yapıldı. 51 gemi çalıştı. Bazıları kısa süreli çalıştı. Kıyıdan çok açıktayız. Zor bir proje. Servis gemilerimiz 8-10 saatte gidiliyor. Helikopterler 40 dakika. Neredeyse Karadeniz'in ortasında. Sondajları yaptığımız bölgede su derinliği 2 bin 200 metre. 3 bin metreye yakın da karada ilerliyoruz.
Buradaki keşfimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. 35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz. Sanayiye de dahil ettiğimizde 15-20 yıl ihtiyacı karşılayacak bir keşif. Denizlerdeki en büyük keşif olarak literatüre girdi burası.
20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı bu tesise getireceğiz ve bazı kontroller yapacağız. Mayıs ayı itibariyle de ocaklarda kullanılmaya başlanacak. BOTAŞ üzerinden dağıtılacak. Maliyet kontrolleri yapıyoruz. Doğalgazın üretim maliyeti ithala göre daha iyi olacak. Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur. Hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak.