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Karadeniz gazı için dev adım atılıyor! Erdoğan duyurmuştu: İlk boru indirme işlemi bugün yapılacak...

13.06.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğalgaz boruları döşenecek. Filyos Limanı’ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. Borular denizin 2 bin 200 metre derinine yerleştirilecek. İlk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üretilmesinin planlandığı projede ilk gaz ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilecek.

Karadeniz gazı için dev adım atılıyor! Erdoğan duyurmuştu: İlk boru indirme işlemi bugün yapılacak...

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya gelindi. Denizden 170 kilometrelik hatta doğal gaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı’nı geçen "Castoro 10" isimli gemi Filyos Limanı’na ulaşmıştı. Türkiye tarihinin en büyük gaz keşfini sırtlayacak 170 kilometrelik deniz hattındaki ilk borular, bugün Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek olan törenle mavi sularla buluşacak. Öte yandan doğal gazın ana dağıtım hattına bağlanması için karada da boru döşeme çalışmaları başladı.

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ARALIKSIZ ÇALIŞIYORLAR

"Kömürün başkenti" olarak bilinen, son keşifle doğal gazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor. Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor. "Castoro 10" gemisinin işleminin ardından derin denizde boru serimi için ise "CastorONE" isimli gemi Türkiye'ye gelecek.

2023'TE ŞEBEKEYE VERİLECEK

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak. Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

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ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Bu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti. Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı. Karadeniz'deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından toplam 540 milyar metreküpe ulaşmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de gelecek yıl Karadeniz gazının mutfaklarda kullanılacağını açıklamıştı.


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