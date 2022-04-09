Karadeniz gazı için dev adım! Yavuz Sondaj Gemisi yola çıktı! Dev vana taşınıyor

Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük doğal gaz için bugün yeni bir adım daha atıldı. Enerji bağımsızlığı konusunda önemli bir yere sahip rezervlerin çıkarılması için Yavuz Sondaj Gemisi yola koyuldu.

Yavuz Sondaj Gemisi uğurlama törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez burada açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Karadeniz'den 2023 yılında çıkarılıp karaya ulaştırılacak gaz için büyük mesai harcandığını belirtirken, Filyos limanında en büyük inşaat projelerinden birinin gerçekleştiğini ve Doğu Akdeniz'den de yakın zamanda müjde gelebileceği mesajını verdi.

Dönmez, "Son günlerde meydana gelen konjonktürel gelişmeler daha fazla yerli ve yenilenebilir enerji mottosuyla yürüttüğümüz faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde" ifadelerini kullandı.

2023’E YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

“Bütün gayretimiz Karadeniz gazının ilk etabını 2023'te milletimizin hizmetine sunmak” diyen Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar 8 kuyumuzun sondajını tamamladık, bir kuyuda arama devam ediyor. Türkali 1 ve 2 kuyularında alt tamamlamalarını tamamladık. Deniz etüt çalışmalarını da bitirdik. Gemilerimizde yoğun bir mesai harcıyoruz. Bugün de 6 aylık hazırlığın ardından Yavuz'u Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme daha kazandırmış olacağız.”

DEV VANA KARADENİZ’E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üs tamamlamayı yürütmek için sistem ve ekipmanlarının yüklendiğini ifade eden Bakan Dönmez, “Yavuz'u birazdan açtığımız kuyuların deniz tabanındaki işlerini yapmak için sefere uğurlayacağız. Kuyubaşı vanasını deniz tabanına indirmek için Yavuz'u uğurlayacağız. Fatih Gökçebey 1 kuyusunda keşif amaçlı sondajına Kanuni ise alt tamamlama için Türkali 5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz da göreve başlayınca 3 gemi ile Karadeniz'deki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta insanüstü çalışma devam ediyor. Bugün dünyanın en büyük inşaat projelerinden birisi burada yürütülüyor” diye konuştu.



