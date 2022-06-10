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Karadeniz gazı için flaş gelişme: Erdoğan duyuracak! Tarihi gün geldi...

10.06.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğalgaz boruları döşenecek. Boruların denize indirilmesi için 13 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla tören düzenlenmesi bekleniyor. Öte yandan doğal gazın ana dağıtım hattına bağlanması için karada da boru döşeme çalışmaları başladı.

Karadeniz gazı için flaş gelişme: Erdoğan duyuracak! Tarihi gün geldi...

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya gelindi. Denizden 170 kilometrelik hatta doğal gaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı’nı geçen "Castoro 10" isimli gemi Filyos Limanı’na ulaştı.

Filyos Limanı’nda TPAO’ya ait sahada depolanan doğal gaz boruları 13 Haziran günü itibariyle Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.

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4 bin 200 personelin mesai harcadığı çalışmalarda gazın karaya çıkartılması için Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri’ne 13 yardımcı gemi de lojistik desteği sağlıyor.

BORULAR, 2 BİN 200 METRE DERİNE YERLEŞTİRİLECEK

Filyos Limanı’ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. 13 Haziran günü gerçekleştirilecek olan törende borular denizin 2 bin 200 metre derinine yerleştirilecek.

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İlk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üretilmesinin planlandığı projede ilk gaz ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilecek.


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