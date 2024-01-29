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Karadeniz gazında 40 milyon metreküp günlük üretim hedefi

29.01.2024 11:10 | Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda 23 kuyu kazdıklarını belirterek, “Üretimimiz, 2,7 milyon metreküpe ulaşmış durumda. En kısa zamanda bu üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Karadeniz gazında 40 milyon metreküp günlük üretim hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte, Sakarya Gaz Sahasında 2020 yılındaki keşfin ardından gazın karayla buluşarak Türkiye’nin doğal gaz üssü haline gelen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

"FİLYOS TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ ÜSSÜ HALİNE GELDİ"

İnceleme gezisinin ardından açıklama yapan Bakan Bayraktar, kış aylarında doğal gazın ağırlıklı olarak tüketildiği bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirdiklerini vurgulayarak “Karadeniz Gazı, 2020 yılındaki keşif sonrasında 3 yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdiğimiz ve BOTAŞ’ın sistemine hemen buradan birkaç kilometre ileride bağladığımız lokasyondayız. Filyos, bu anlamda hakikaten Türkiye’nin doğal gaz üssü haline geldi diyebiliriz.” dedi.

Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü;

Bugün itibarıyla üretimimiz 2,7 milyon metreküpe ulaşmış durumda. Ve inşallah en kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz.

"DOĞAL GAZIN ÖNEMLİ BİR KISMINI BURADAN SUNMUŞ OLACAĞIZ"

Sakarya Gaz Sahasında şu ana kadar 23 kuyu kazdık. Dünyanın en hızlı geliştirilen projelerinden biri oldu. 170 km. mesafeden gazı taşıyoruz. Buradan da BOTAŞ’ın sisteminden evlerimize, tüketicilerimize ulaştırıyoruz. İnşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırmak suretiyle milletimizin, memleketimizin, sanayimizin, evlerimizin ihtiyacı olan doğal gazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız.

Ulaştırma bakanımız da bugün bizlerle beraber buradaydı. Aynı zamanda bu limanın da ülkemizin önemli bir ihracat limanı olması noktasında da birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Birlikte bu projeleri nasıl gerçekleştirebilirizi istişare ettik. Vekillerimizle, valimizle ilgili birimlerdeki yönetici arkadaşlarımızla beraber.

"FİLYOS LİMANI BÜYÜK TONAJLI GEMİLERE HİZMET VEREBİLECEK"

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da inceleme gezisine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile Filyos Limanı’nın demiryolu ve karayolu bağlantıları üzerine incelemelerde bulunduk. Ülkemizi daha ileriye götürecek, sektöründe lider pozisyona taşıyacak dev bir lojistik merkezi projesi olan Filyos Limanı;13 geminin elleçlemesi yapılabilecek yıllık 25 milyon ton kapasiteye sahip olarak 14 ve 19 metre derinliğindeki rıhtımlarıyla büyük tonajlı gemilere hizmet verebilecek.” ifadelerini kullandı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karadeniz gazı
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