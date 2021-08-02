Karadeniz gazında geri sayım başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının aktarılması için 2022'nin yaz aylarında deniz tabanına serilecek 169 KM'lik boru hattının üretimine başlandığını duyurdu.
Bakan Dönmez, boru hatlarının döşeneceği rotaların belirlendiğini ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde Fatih Sondaj Gemisi'nden karadeniz gazının ilk ateşini yakmıştı.
Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor...⏱️— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 1, 2021
2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 km.lik boru hattının ilk üretimleri başladı.
✅ Boru hattı rotaları belirlendi
✅ Korozyon testleri tamamlandı
✅ İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi pic.twitter.com/Yvn3UHDN61
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