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Karadeniz gazında geri sayım başladı

02.08.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının aktarılması için 2022'nin yaz aylarında deniz tabanına serilecek 169 km'lik boru hattının üretimine başlandığını duyurdu.

Karadeniz gazında geri sayım başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının aktarılması için 2022'nin yaz aylarında deniz tabanına serilecek 169 KM'lik boru hattının üretimine başlandığını duyurdu.

BAKAN DÖNMEZ TWITTER'DAN DUYURDU

Bakan Dönmez, boru hatlarının döşeneceği rotaların belirlendiğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde Fatih Sondaj Gemisi'nden karadeniz gazının ilk ateşini yakmıştı.

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Fatih Dönmez
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