Karadeniz gazında kritik gelişme: Bakan tarih vererek duyurdu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta yapımı süren Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'ndeki çalışmaları inceledi.

Türkiye olarak bu yüzyılın küresel anlamda en büyük keşiflerinden birine imza attıklarını söyleyen Bakan Dönmez, "Yoğun, hummalı çalışma var, zemin ıslahı büyük oranda bitmiş durumda, üst yapı müteahhidimiz girdi. Bu borular Karadeniz'in yüzlerce metre altına yerleştireceğimiz borular. Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru teslimatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız" diye konuştu.

ÇALIŞAN SAYISI 2 KATINA ÇIKARILACAK

Dönmez, şu anda bir geminin kıyı tarafında işlemlerine devam ettiğini belirterek, deniz tabanında ıslah çalışması yaptığını kaydetti. Karada terminale kadar gidecek borulama işlemlerinin de sürdüğünü bildiren Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

"Proje, bittiğinde dünyada da örnek gösterilen büyük mega projelerinden biri olacak. Son derece çevreci, uluslararası çevre standartlarına uygun, raporlanmış bir proje. Burada bizimle birlikte çalışan firmaların hemen hemen tamamı, dünya ölçeğinde bu işleri yapmış firmalar. Sadece karada bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin işçimiz çalışıyor. Muhtemelen 2 ay içerisinde herhalde bu sayıyı 2 katına kadar çıkarmış olacağız. Deniz tarafında da şu anda yaklaşık 1000 civarında çalışanımız var. Gemilerimizin bir kısmı orada çalışıyor."

"SU TABANI EKİPMANININ MONTAJI SU ALTI ROBOTLARIYLA YAPILACAK"

Bakan Dönmez, bugüne kadar yaklaşık 8 sondajın tamamlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sadece kuyuyu açmak yeterli olmuyor. Onun üretime hazırlanması için de çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Yavuz Sondaj Gemimiz limanda. Nisanın 4'ü itibarıyla çok kritik göreve çıkacak. Bugün sabah dev kargo uçağıyla ilk kuyumuzun başına yerleştireceğimiz bu alanda 'christmas tree' diye adlandırılan, su altındaki debi ve basıncı yönetecek su tabanı ekipmanı Türkiye'ye geldi. İnşallah en kısa süre içinde Filyos'a nakledeceğiz. Yavuz Sondaj Gemimize yerleştireceğiz ve kuyumuzun başına götürerek kuyu başında da montajı su altı robotlarıyla yapacağız. Bu projede teknolojik olarak da dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanıyoruz."

Bir tarafta sahada işler yapılırken, bir tarafta da simülasyon ve otomasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Dönmez, "Bugünden, yarın fiziki olarak operasyon nasıl yapılacaksa onun bir ikizini dijital platformda hazırlıyoruz. Eğitimleri bir taraftan arkadaşlarımız tamamlıyorlar. Çok yönlü hummalı çalışma var. Nasipse Karadeniz gazını Cumhuriyetimizin 100. yılında insanımızın hizmetine sunmak arzusundayız. Gayretimiz de o yönde devam ediyor" dedi.



