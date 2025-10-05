FİNANS

'Karamsarlığa gerek yok! Bilgisini aldım' Emekli, memur, çalışan, kadın, esnaf... Milyonları ilgilendiriyor

Emekli, memur, çalışan, kadın, esnaf... Milyonlarca vatandaşın gündeminde ekonomiye dair yeni gelişmelerle ilgili beklentiler var. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, canlı yayında kadınlara erken emeklilik, kadınlara yıpranma hakkı, kadınlara prim desteği, esnafa prim eşitleme, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik gibi konularda çarpıcı bilgileri paylaştı. İşte detaylar...

Hande Dağ

Kademeli emeklilikten 3600 ek göstergeye, kadınların erken emeklilik hakkından, esnafın prim konusuna kadar pek çok başlık vatandaşın gündeminde. Milyonları ilgilendiren bu gelişmelerle ilgili sürecin ne olacağı merakla takip edilirken uzman isimden çarpıcı bir çıkış geldi.

"SADECE BİR ZAMAN MESELESİ VAR"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Ben Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK'nın başfettişliğini yapmışım, bürokrat bir insanım. Dolayısıyla bizde umut tüccarlığı olmaz. Şu anda kaynağından gerçek bir başmandan alıyorlar, yani böyle çakma, uzmanlık falan yok bizde, herkes biliyor zaten. Biz Ankara'dayız. Ankara'dan, Meclis'ten, Çalışma Bakanlığından, oradan buradan... Dolayısıyla bütün mağdurlar için bir gelişme var mı yok mu kaynağından öğrenmeye çalışıyoruz. O şekilde konuşuyoruz. Bir şunu söyleyeyim. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu vaatlerin ifa edileceğini söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş olduğu sözlerin arkasındadır. Daha önceden nasıl ki vermiş olduğu sözleri yerine getirdiyse şimdi yine yerine getirecektir. Örnek; öğretmenlerin meslek kanunundan tutun 3600 ek göstergeden tutun vesaire vesaire hepsini ifa etti. Şimdi sadece bir zaman meselesi var.

"İFA EDİLECEĞİ BİLGİSİNİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Şunu söyleyeyim; hükümetin gündeminde kadınlara erken emeklilik var, kadınlara yıpranma hakkı var, kadınlara prim desteği var. Yine 1 milyona yakın esnafımızın prim eşitleme meselesi mutlaka yerine getirecek. Yine 3600 ek göstergeyi de ilk defa söylüyorum. 3600 ek gösterge ile ilgili çok karamsarlığa kapılan yarım milyona yakın memur ve memur emeklisi var. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Bunun da ifa edileceği bilgisini almış bulunmaktayım. Ama ne zaman olur diye bana sorarsan 2026 Ocak ayında olmayacağını söyleyebilirim. Sadece bir zaman meselesi var. Çünkü hükümetin görüşü şudur, AK Parti'nin görüşü şudur; uzun yıllar biz bu enflasyonla mücadelede bulunduk, dolayısıyla çok kritik bir aşamadayız, yine depremi geçirdik, ekonominin durumu malum, en azından bu enflasyonla mücadele rayına girer girmez biz bu vaatleri tek tek ifa edeceğiz yönünde bir bilgi arz edeyim değerli izleyicilerimize.

"KARAMSARLIĞA GEREK YOK"

Son olarak mağdurlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Meclis açıldı ve dolayısıyla emeklilikte kademe bekleyenler yine bütün partilerin göz bebeği niteliğinde, emeklilikte kademe bekleyenlerle ilgili özellikle muhalefetten çok sayıda kanun teklifi geliyor ve meclis açılır açılmaz hemen emeklilikte kademe ile ilgili bir kanun teklifi verildi. Şunu söyleyeyim; emeklilikte kademe bekleyenler başta olmak üzere asker, polislerimiz ve kamu görevlilerinin borçlanma sıkıntıları başta olmak üzere, staj ve çıraklık mağdurları olmak üzere kesinlikle bir karamsarlığa gerek yok. Taşeronda kadro bekleyenler, belediye işçilerin gerçek kadro, bunlar haklarını şu anda çok güzel bir şekilde arıyorlar yasal sınırlar içerisinde ve dolayısıyla 2027'ye doğru birçok problemin çözüleceğini öngörüyorum. İnşallah şu enflasyon belasından kurtuluruz. Enflasyon belasından kurtulduğumuz anda hükümetin tek gündemi zaten emekliler, çalışanlar olacak. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok"

