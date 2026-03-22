Karayollarında son durum: İşte çalışma olan ve trafiğe kapatılan yollar listesi

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bugün saat 24.00'e kadar yap-işlet-devret projeleri hariç KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Otoyolu'nun Malkara istikameti 160. kilometresindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Malkara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometrelerinde Ankara istikametinde, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ banket trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde Pamukçu Kavşağı'ndaki üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometresindeki yapım çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 33-34. kilometresindeki "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki (Forum AVM mevkisi) yaya üst geçidi çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

