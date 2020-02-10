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Kare pistonlu araç motoru tasarladı, yüzde 70 tasarruf sağlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.02.2020 12:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ Oto Sanayi Sitesi'nde motor tamirciliği yapan ve 1978 yılında LPG'yi otomobilde kullanma fikrinin mucidi olarak tanınan Halit Avcıoğlu (69), şimdi de yerli ve milli biri kare pistonlu diğeri yuvarlık pistonlu olmak üzere iki araç motoru tasarladı. Bu motorla 1 litre benzin ile 100 kilometre yol kat edilebilecek. Avcıoğlu, test çalışmalarını sürdürdüğü yeni tasarımıyla yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlanacağını belirti.

Tekirdağ Oto Sanayi Sitesi'nde motor tamirciliği yapan ve 1978 yılında LPG'yi otomobilde kullanma fikrinin öncüsü olarak tanınan Halit Avcıoğlu, o dönem kamuoyunda büyük ilgi gördü. Yıllardır motor tamirciliği yapan Avcıoğlu, şimdi de yerli ve milli biri kare pistonlu diğeri yuvarlık pistonlu olmak üzere iki araç motoru tasarladı. Yıllarca araştırıp yeni motor tasarladığını ifade eden Halit Avcıoğlu, danıştığı uzmanların da tasarladığı motora şaşırdığını söyledi.

Tasarladığı motorun bilinen motorlardan farklı olduğunu kaydeden Halit Avcıoğlu, "Bilinen tüm motorların aksine 100 CC'lik bu motoru 2 bin 500 CC gücüne çıkarıp ve bu gücü elde ederken de yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacağız. Dünya üzerinde böyle bir tasarım yok. Bunu çok araştırdım. Bu işin uzmanlarına sordum şaşırdılar. Bu motorla 1 litre benzin ile 100 kilometre yol kat edilebilecek. Bu tasarımda karbüratör yok, enjektör yok. Bu motor benzini buharlaştırıp yakacak. Kesinlikle hava kirliliği yaratmayacak bir motor olacak" dedi.

'BİR HAFTA SONRA MARŞA BASACAĞIM'

Tasarladığı motorun bütün parçalarını yaptırdığını söyleyen Avcıoğlu, "Şu anda bütün parçalar hazır montaj çalışmalarım sürüyor. Sanırım bir hafta sonra kontağına basacağız. Motoru test etmek için bir araba aldım. Arabaya bu motoru monte ettikten sonra kendimiz önce bir sürüş yaparak provasını yapacağız. Bütün testlerimizi geçtikten sonra artık TÜBİTAK veya hangi kuruluş ilgilenecekse oraya başvuracağız. Ben bu işe yürekten inanıyor ve kendime güveniyorum. Şu ana kadar sadece bir motor tasarımına 100 bin lira bütçe harcadım. Yaptığım her iki tasarım içinde patent başvurusunda bulundum ve patentlerini de aldım sayılır. Bu tasarım tamamen yeni bir icat olacak. Dünyada olmayan bir çalışma olacak. Ayrıca bu tasarım sadece otomobillerde kullanılmayacak. Motosiklet, traktör, çim makineleri ve teknelere kadar bir çok alan da kullanılabilecek" diye konuştu.

LPG'li otomobil fikrinden sonra hep böyle bir motor tasarlamayı daima arzu ettiğini belirten Avcıoğlu, "Yurt dışına çalışmaya gittim. Ve oradan emekli olup Türkiye'ye döndüm. Emekli olduktan sonra zamanım bol olunca bu tasarımı hayata geçirmeye karar verdim. Ve bu icadım tamamen Türk malı olmasını, Türkiye'de böyle bir motor artık üretilsin istiyorum. Tek arzum bu. Bu motor hem ekonomik hem güçlü, yüksek performanslı sessiz ve asla hava kirliliği yaratmayacak. Şu kare pistonlu motorun özelliklerini anlatmakla bitiremem. Bu kare pistonlu tasarımda sekman ve tırnak aralığı diye bir şey yok. Kartele kompresör yapmayacak. Motor ustaları bilir kartele kompresör yapmayan bir motorun, motor yağının evsafı bozulmaz. Günümüz motorlarında 15-20 bin kilometrede motor yağı değiştiriliyor ise, bu motor tam randımanla çalıştığında belki yılda bir kere motor yağı değiştirme ihtiyacı duyulabilir" dedi.

'TASARIM ÇANTA MOTOR OLACAK, AKÜ GİBİ DEĞİŞTİRİLECEK'

Avcıoğlu, bilinen motor arızalarının yeni tasarladığı motorda olmayacağını ve uzun ömürlü olacağını savunarak şunları kaydetti:

"Bu motorun tamiri gerekmeyecek. Aküler nasıl değişiyor ise çanta gibi yerinden alınıp yenisi konulabilecek. Bir motorun kompresörü ne kadar iyi ise o kadar güçlü olur."

Seri üretim yapmaya kendi bütçesinin yetmeyeceğini belirten Avcıoğlu, "Benim ne bütçem ne de imkanım buna yetmez. Ancak ülkemizde varlıklı müteşebbislerimiz var. Ya da birkaç kuruluş bir araya gelir bir konsorsiyum oluşturur, üretimini yapabilirler. Ben ülkemde bir şeyi var etmeyi istiyorum, bu tasarıma ilgi göstersinler. Tabii ki hayata geçtiğinde biz de ekmeğimizi kazanacağız. Benim tasarladığım LPG'li otomobil tasarımımdan binlerce insan ekmek yiyor şu anda" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
LPG, akaryakıt, tasarruf,

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Okuyucu Yorumları 165 yorum
helal olsun ustam sana
Avrupa sanayi devrimine başladığında bu tür tasarımlar yüzünden yüzlerce buhar kazanı patladı, yüzlerce insan öldü., çözüm olarak silindirik buhar kazanları ortaya çıktı.. Sanayi devrimine 18. yüzyıldan yeniden mi başlıyoruz.. Lütfen bilim tarihini okuyarak yorum yapın.
vay abim e bak ya, maaşaALLAH ın var, ya bu güzel insanlara elzem olarak destek olunmalı.
Lan. Bütün üniversiteleri kapattirir bu adam harward bile kapanır hahaha
@freestar83 Yiğidi öldürürüm hakkını veririm. amcam başarılı bir motor ustası gerçekten işini biliyor 0dan motor üretmek çok zor bir iş buna hll olsun. Ancak diğer motorlardan iyisini hele de %70 daha iyisini yapmak imkansız.1 hafta sonra arabayı çalıştırdığında bu adam gerçekten hayal kırıklığına uğrarsa, sen gerçekten gelip bu lafın için özür dileyecek misin? Mühendisler hakkında atıp tutuyor millet ama %70 imkansız bir rakam. Bu amcanın işi olamaz Ben bu laflarım için her türlü özürü dilerim onu bilin. imza: Mühendis ;)
@freestar83 Sevgili mühendis arkadaşım, benden de sana çok küçük bir hatırlatma, 1967 yılında Henry Ford “otomobiller ulaşabilecekleri en üst seviyeye ulaştılar, bundan daha fazlası yapılamaz” demiştir, lakin günümüzdeki otomobillerin durumu belli. bazen binlerce mühendisin yapamadığını çekirdekten yetişmiş bir usta yapabiliyor, bunun da örnekleri matematikte ve bilimde çoktur. O yüzden imkansız dememek lazımdır. böyle güzel niyetlerde olan ve kendini miladi bir fikirle kanıtlamış insanlarımıza destek olup inanç ve istikrarlarını kuvvetlendirmeliyiz.
@suat.ciftci şu umut var ya hem de bilgi olmayınca sadece umut kalıyor geriye, hiçbirinin aklına gelmiyor bu kadar teknolojik yeni motor var %20-%30 verimle mi çalışıyor bunlar?. maalesef hoşumuza giden herşeye inanmaya devam. ( tosuncuk hala kayıp bu arada)
@freestar83 adam 1978 yılında lgyi bulan adam o zaman oda imkansızdı demi
@serdarsezer.istanbul Ben imkansız derken yanlış anladın. Ben oturdum bu işin verimliliğini hesapladım. 1 lt benzin yandığında kaç kalori enerji ortaya çıkar bu 1tonluk arabayı kaç km yol götürür(Enerji bazına). %70 daha verimli bir motor yapabilmen için fizik kurallarını(Enerji Korunumu) komple ihlal etmesi lazım ki daha thermodinamik var onu sağlaması içinde egzostan soğuk hava çıkması lazım. İmkansızdan kastım budur.
@serdarsezer.istanbul Ben imkansız derken yanlış anladın. Ben oturdum bu işin verimliliğini hesapladım. 1 lt benzin yandığında kaç kalori enerji ortaya çıkar bu 1tonluk arabayı kaç km yol götürür(Enerji bazına). Sonuç olarak %70 daha verimli bir motor yapabilmen için fizik kurallarını(Enerji Korunumu Kütle korunumu) komple ihlal etmesi lazım ki daha thermodinamik var onu sağlaması içinde egzostan soğuk hava çıkması lazım. İmkansızdan kastım budur. Bu arada hala amcanın çok iyi bir usta olduğunu kabul ediyorum çünkü öyle kafadan motor yapmak kolay iş değil.
@freestar83 biraz bekleyelim hemen muhalif olmasak
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