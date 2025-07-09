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Kargo kaybolursa tazmin süreci nasıl işler?

Kelime kökeni Arapça diline dayanan tazmin, hukuki bir terim olarak da kullanır. Türkçe dilinde telafi etmek, karşılamak, kefaret gibi anlamlara karşılık gelen bu kelime bir konuda zararı karşılamak ya da bir durumu telafi etmek gereken durumlarda çok sık kullanılan bir ifadedir.

Kargo kaybolursa tazmin süreci nasıl işler?
Ferhan Petek

Tüketicilerin ya da kullanıcıların sahip oldukları mevcut haklarını bilmeleri haklarını koruyabilmek adına son derece önemlidir. Her sektör ve her hizmet için tüketicilerin sahip oldukları birçok hak bulunmaktadır. Kargo tazmin ifadesi de bu haklardan yola çıkarak oluşturulmuş bir durumdur. Kurumsal ya da bireysel olarak kargo gönderimi yapılması durumunda taşımada bir hasar oluştursa kargo tazmin süreci devreye girmelidir.

Kargo tazmin süreçleri kapsamında tazmin faturası kesilir. Müşteriyi alıcıyı ya da göndericiyi veya her ikisini de mağdur eden bir durumdan kargo firması sorumlu tutulur ve meydana gelen zararın telafi edilmesi gerekir. Bu nedenle de kargonun hasar görmesi veya kaybolması gibi çeşitli durumlarda kargo tazmin süreci işlemeye başlar. Ancak tüketicinin bu haklarını bilmesi süreç için son derece önemlidir.

Tüketiciler ve kargo müşterileri bireysel ya da kurumsal olabilmektedir. Bireysel gönderilerde tazmin süreçlerine neden olan durumlar kurumsal müşterilere oranla daha az gözlemlenmektedir. Bu süreçler en çok e-ticaret yapan ve müşterilerine satış yaptığı ürünleri gönderen firmalar ile yaşanmaktadır. Tazmin süreçleri belli aşamalar ile gerçekleştirilir.

Kargo kaybı tazminat süreci nasıl işler?

Kargo firmaları herhangi bir kargo tazmin durumu meydana geldiğinde yasal olarak gerekeni yapmakla yükümlü olur. Müşterinin böyle bir kargo kaybedilmesi ya da gönderide hasar oluşması gibi durumlarda tazmin için talepte bulunması gerekir. Göndericinin yazılı olarak başvuru yapması sonucunda ise tazmin süreci başlatılmış olur.

Müşterilerin tazmin talebinde bulunarak sürecin başlatılmasının ardından değerlendirme aşamaları ve uygulanacak olan prosedürler devreye girer. Gerekli evraklar tamamlanarak tazmin başvurusu yapılmalıdır. Bu belgeler şunlardır:

  • Tazmin talebi için dilekçe (Dilekçede isim, soy isim, adres gibi tüm iletişim bilgileri yer almalıdır.)
  • Gönderi ticari ise ürünün sevk irsaliyesi
  • Gönderi ile ilgili yaşanan probleme göre zararın ispatına dair belgeler
  • Gönderinin içeriğinin değerini ifade eden fatura ya da emsal bir belge

Eğer kargonun kaybolması ile ilgili bir durum varsa yapılan tazmin başvuruları kapsamında araştırma süreci başlatılır. Tazmin dosyası görüş isteme, araştırma süreçleri tamamlandıktan hemen sonra kargonun genel müdürlüğüne onay için gönderilir. Genel müdürlük ise değerlendirme yaparak elde edilen tüm bilgileri, görüşleri ve belgeleri inceledikten sonra Türk Ticaret Kanunu gereğince kargo firması için tazmin faturası düzenleme talebinde bulunur.

Gerekli tüm belgeler düzenlenip imzalandıktan sonra genel müdürlük tarafından onaylanan tazmin bedeli firma tarafından müşterinin ifade ettiği banka hesabına yatırılır. Böylece müşterinin zararı telafi edilerek ödenir ve gerçekleştirilen bu işlemlerin ardından tazmin süreci mağdur müşterinin lehine olacak şekilde sonlandırılır.

Talebin olumsuz sonuçlanması durumunda yine müşteriye firma tarafından bilgilendirme yapılır. Müşteri alınan bu karara karşı çıkarak itiraz dilekçesi ile itiraz süreci başlatma hakkına da sahiptir. İtiraz dilekçesinin ardından aynı prosedür baştan başlatılarak uygulanır.

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat kargo Kargo iade ücreti
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