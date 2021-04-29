FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Karsan, Romanya’daki ihaleyi kazandı

Karsan, Romanya’daki ihaleyi kazandı

29.04.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karsan, Romanya’nın Mangalia kenti için düzenlenen elektrikli toplu taşıma araçları ihalesini kazanarak, 10 adet Atak Electric otobüsün teslimi için sözleşme imzaladı.

Karsan, Romanya’daki ihaleyi kazandı

Karsan açıklamasına göre, Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan şirket, ihracat pazarlarında elektrikli ürün ailesiyle de büyümeye devam ediyor. Ürün yelpazesindeki yüzde 100 elektrikli araçları ve yaygın satış-servis ağıyla Avrupa şehirlerinin tercihi olan Karsan, son olarak Romanya’nın Mangalia kenti için düzenlenen elektrikli toplu taşıma araçları ihalesinin de kazananı oldu. İhalenin ardından Karsan Romanya bayisi Anadolu Automobil Romania ile Mangalia Belediyesi arasında, 10 adet Atak Electric otobüsün teslimi için sözleşme imzalandı.

Karsan, birçok Avrupa kentinde olduğu gibi, Romanya’da da sürdürülebilir bir mobilite için yatırım yapan kentlerin ulaşım ağına katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu yılın temmuz ve eylül aylarında iki parti halinde Mangalia’ya teslim edilmesi planlanan otobüslerle birlikte Romanya pazarındaki Karsan’ın araç sayısı 120 adede yükselmiş olacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, "Karsan sahip olduğu ürün gamıyla, Türk otomotiv sektörünün ihracatını desteklemeye devam ederken, elektrikli araçlarda global bir oyuncu haline gelmesiyle ülkemizin vizyonuna da katkı sağlıyor. Bugün pek çok Avrupa ülkesinde toplu ulaşımda elektrikli ürünlerimizle dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Son olarak Romanya pazarında elektrikli araç alanında büyümemizi sürdürüyor olmaktan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

ATAC ELECTRIC 300 KM MENZİL SUNUYOR

Öte yandan açıklamaya göre, tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak Electric, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkati çekiyor. 230 kilowat (kW) güce sahip Atak Electric’te görev yapan elektrikli motor, 2 bin 500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 metre sınıfındaki Atak Electric, 300 kilometre menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, "18+4 ve 21+4" katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

Kaynak: AA

Galericilerden 'ikinci el araba fiyatları artabilir' açıklaması! İşte nedeniGalericilerden 'ikinci el araba fiyatları artabilir' açıklaması! İşte nedeni


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Cuma günü bankalar açık mı?Cuma günü bankalar açık mı?
İşsizlik maaşı arttı! Yarın ne kadar yatacak?İşsizlik maaşı arttı! Yarın ne kadar yatacak?
Anahtar Kelimeler:
Romanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama!

Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Tam kapanma bugün başlıyor! Yüzde 50'si çalışacak

Tam kapanma bugün başlıyor! Yüzde 50'si çalışacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İşte yasaktan muaf olacaklar!

İşte yasaktan muaf olacaklar!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstifa eden işçiye kötü haber

İstifa eden işçiye kötü haber

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.