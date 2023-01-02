Karşılıksız 2.614 TL maaş verilecek! Başvuru için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülkemizde yardıma muhtaç vatandaşlara maddi destek sağlıyor. Belirlenen şartları taşıyan tüm vatandaşlar, başvurularını yaparak ödemelerden faydalanıyor. Bu ödemelerden biri de engelli aylığıdır. Engelli aylığı ödemeleri, engellilik oranına göre değişiyor. İşte detaylar...

2 BİN 614 TL MAAŞ VERİLECEK

Asgari ücretin 8.500 TL olarak hesaplanmasından sonra yardım ödeneklerinde de artış yapıldı.

Yüzde 40-69 oranında engelli vatandaşlar bin 124 TL ödeme alıyordu. Yüzde 70 ve üzeri oranda engellilere ise bin 687 TL ödeniyordu.

Engellilere sağlanan yardım ödeneğinin tutarı değişti.

Yüzde 40-69 oranında engellilere bin 742 TL,

Yüzde 70 ve üzeri engelliler ise 2 bin 614 TL ödenecek.

ENGELLİ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Engelli aylığı yardımı sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilere yapılır.

Başvurular 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili tarafından yapılır.

Başvuru için TC Kimlik Kartı, Sağlık Kurulu Raporu gereklidir.



