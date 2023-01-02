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Karşılıksız 2.614 TL maaş verilecek! Başvuru için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor!

02.01.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlık ihtiyaç sahiplerine her ay 2.614 TL yardım ödemesi yapacak. Başvuru için 18 yaşından büyük olmak ve belirlenen şartları taşımak gerekiyor. Ödeme miktarında asgari ücretin yükselmesiyle değişiklik yapıldı. Bin 840 TL olarak düzenli ödenen yardım ödeneği şimdi 2 bin 614 TL olarak hesaplara yatacak. Ödemeler, destekten faydalanacak kişinin sağladığı şartlara göre değişiyor. İşte tüm ayrıntılar...

Karşılıksız 2.614 TL maaş verilecek! Başvuru için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülkemizde yardıma muhtaç vatandaşlara maddi destek sağlıyor. Belirlenen şartları taşıyan tüm vatandaşlar, başvurularını yaparak ödemelerden faydalanıyor. Bu ödemelerden biri de engelli aylığıdır. Engelli aylığı ödemeleri, engellilik oranına göre değişiyor. İşte detaylar...

2 BİN 614 TL MAAŞ VERİLECEK

Asgari ücretin 8.500 TL olarak hesaplanmasından sonra yardım ödeneklerinde de artış yapıldı.

Karşılıksız 2.614 TL maaş verilecek! Başvuru için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor!

Yüzde 40-69 oranında engelli vatandaşlar bin 124 TL ödeme alıyordu. Yüzde 70 ve üzeri oranda engellilere ise bin 687 TL ödeniyordu.

Karşılıksız 2.614 TL maaş verilecek! Başvuru için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor!

Engellilere sağlanan yardım ödeneğinin tutarı değişti.

  • Yüzde 40-69 oranında engellilere bin 742 TL,
  • Yüzde 70 ve üzeri engelliler ise 2 bin 614 TL ödenecek.

Karşılıksız 2.614 TL maaş verilecek! Başvuru için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor!

ENGELLİ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Engelli aylığı yardımı sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilere yapılır.

Karşılıksız 2.614 TL maaş verilecek! Başvuru için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor!

Başvurular 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili tarafından yapılır.

Karşılıksız 2.614 TL maaş verilecek! Başvuru için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor!

Başvuru için TC Kimlik Kartı, Sağlık Kurulu Raporu gereklidir.

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