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Karşılıksız çek tutarı dudak uçuklattı! 1 milyar lira...

01.02.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası verilerine göre, geçen ay karşılıksız çek adedi 8 bin 466 adet oldu. Tutar ise bir önceki aydaki 977,1 milyon TL'den 945,2 milyar TL'ye geriledi.

Karşılıksız çek tutarı dudak uçuklattı! 1 milyar lira...

Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi Ocak ayında yılık bazda artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçen ay karşılıksız çek adedi 8 bin 466 adet oldu. Karşılıksız çek adedi geçen yıl aynı ay 4 bin 866 adet olmuştu.

Karşılıksız çek bir önceki ayda açıklanan 9 bin 343 adete göre ise düşüş gösterdi. Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 977,1 milyon TL'den 945,2 milyar TL'ye geriledi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 86 bin 389 adetten 1 milyon 52 bin 614 adede, tutarı 94,67 milyar TL'den 99,97 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 65 bin 59 adetten 1 milyon 31 bin 315 adede, tutarı 91,34 milyar TL'den 96,7 milyar TL'ye çıktı.

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