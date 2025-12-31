FİNANS

Kart kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yarın son gün: Silinebilir

Yıl boyunca yapılan alışverişlerle bankaların kredi kartlarında ve mağazaların sunduğu sadakat kartlarında biriken puanlar, yıl sonunda silinebiliyor. Kullanıcılar, 1 Ocak itibarıyla puanların silindiğini fark edebiliyor. Bu durumun yasal olup olmadığı ise tüketiciler arasında tartışma konusu. Peki bu durum yasal mı? İşte detaylar...

Cansu Akalp

Sadakat kartları, markaların tüketiciyi alışverişe teşvik etmek için sunduğu bir sistem olarak biliniyor. Yapılan harcamalar karşılığında kartlarda biriken puanlar, çoğu zaman indirim ya da ücretsiz ürün olarak kullanılabiliyor. Ancak bazı markalar, bu puanları belirli dönemlerde çoğunlukla yılın sonunda tek taraflı olarak siliyor.

Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların müşterilerine çeşitli harcamalar karşılığında tanımladığı para puanların yıl sonunda haber verilmeden silinemeyeceğini vurguladı.

TÜKETİCİLER HAKLARINI ARAYABİLİR!

Yılmaz, tüketicilerin bu tür durumlarda tüketici hakem heyetlerine başvurarak zararın tazminini talep edebileceklerini belirtti. Bankalar, yıl sonunda bilanço ve muhasebe hesaplarını gerekçe göstererek para puanları sıfırlayabiliyor. Ancak, tüketicinin bu konuda bilgilendirilmesi zorunlu tutuluyor. Bilgilendirme yapılmadığı takdirde, tüketiciler haklarını arayabiliyor.

BANKA PARA PUANLARININ KULLANIMI VE SİLİNMESİ!

Bankalar, müşterilerine kredi kartı harcamaları karşılığında çeşitli kampanyalar kapsamında para puanlar tanımlamaktadır. Yıl sonuna yaklaşıldığında, birçok tüketici biriken para puanlarının silinip silinmediğini öğrenmek için ilgili derneklere başvurmaktadır. Üye iş yerlerinde yapılan alışverişler sonucunda kazanılan bu puanlar, çoğunlukla yıl sonunda sıfırlanmaktadır.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLARDA PARA PUANLARIN DURUMU!

Bazı yüksek limitli ve yüksek yıllık ücretli özel kartlarda ise para puanlar yeni yıla devredilebilmektedir. Ancak, genel olarak kullanılan kredi kartlarında toplanan para puanlar yıl sonunda bankalar tarafından sıfırlanmaktadır.

TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE HAKLARI!

Sıtkı Yılmaz, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre tüketicinin bilgilendirilmesinin esas olduğunu belirtti. Bankaların, para puanların yıl sonunda sıfırlanacağına dair mutlaka bir mesajla tüketiciyi bilgilendirmesi gerekmektedir. Bilgilendirme yapılmadığı durumlarda ise tüketiciler, uğradıkları zarar için hakem heyetlerine başvurarak tazmin talebinde bulunabilirler.

Para puanların silinmesi öncesinde tüketiciye bildirim yapılmalıdır. Bildirim yapılmazsa tüketici hakem heyetine başvuru hakkı doğar. Yüksek limitli bazı kartlarda puanlar yeni yıla devredilebilir.

İTİRAZ YOLU VE BAŞVURU SÜRECİ!

Tüketiciler, bilgilendirme yapılmadan gerçekleştirilen para puan silme işlemlerine karşı tüketici hakem heyetlerine başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebilirler. Bu süreçte, bankaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenmektedir.

