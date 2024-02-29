FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kartlı ödemelerde artış devam ediyor: Yüzde 118 arttı!

Kartlı ödemelerde artış devam ediyor: Yüzde 118 arttı!

29.02.2024 16:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kartlı ödemelerde yüzde 118 artış kaydedildi. Kart sayısı ise 400,6 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

Kartlı ödemelerde artış devam ediyor: Yüzde 118 arttı!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970,1 milyar lira oldu.

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 119 milyon, banka kartı sayısı 190,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,1 milyon oldu.

Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 17'lik, banka kartı adedinde yüzde 11'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970,1 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 810,9 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 141,1 milyar lirasında banka kartları, 18,1 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

KREDİ KARTI İLE ÖDEMELERDE BÜYÜME ORANI YÜZDE 126

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 126, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 124 şeklinde gerçekleşti.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1,4 milyar oldu.

Kartlı ödemelerin 796,1 milyonu kredi kartları ile yapılırken 500,5 milyonunda banka kartları, 106,4 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 13 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 41 olarak kayıtlara geçti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancılar geçen hafta 98 milyon liralık hisse sattıYabancılar geçen hafta 98 milyon liralık hisse sattı
YÖK araştırmacı burslarını artırdıYÖK araştırmacı burslarını artırdı
Bakan Kacır 4 rotayı işaret etti: Kalkınma yolculuğu devam ediyor'Bakan Kacır 4 rotayı işaret etti: Kalkınma yolculuğu devam ediyor'
Anahtar Kelimeler:
kart ödeme
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Jigolo olma hayali kurarken hayatlarının şokunu yaşadılar!

Jigolo olma hayali kurarken hayatlarının şokunu yaşadılar!

Merkez Bankası’ndan mevduat ve kredi faizi açıklaması

Merkez Bankası’ndan mevduat ve kredi faizi açıklaması

DMM'den 'seçim sonrası yeni vergiler' iddialarına yalanlama

DMM'den 'seçim sonrası yeni vergiler' iddialarına yalanlama

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Emeklisi, memuru... Bu Pazartesi açıklanıyor

Emeklisi, memuru... Bu Pazartesi açıklanıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.