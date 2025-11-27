Kaşeli faturalar ilan sitelerinde satışta! Tanesi 20 TL, yasak ama talep var

Popüler ilan sitelerinde taksi faturaları satışa çıktı! Yasal olmayan ve tespitinde ciddi cezaların kesildiği usulsüz satışlar gündem oldu. Fatura başına sadece 20 TL isteyen satıcılar kaşeli faturaları boş olarak satıyor. Alan kişiler tarih ve diledikleri rakamı yazarak gider gösterip vergi kaçırmada kullanabiliyor.

BOŞ FATURA SATIYORLAR

Kaşeli boş fatuları ise işletmeler ve taksi ile ulaşım sağlayıp çalıştığı şirketinden para almak isteyen kötü niyetli çalışanlar tarafından satın alınıyor. Vergi kaçırma ve usulsüz fatura satışı yapılması suç teşkil ettiğinde cezalar kesilebiliyor.



1 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Bazı taksiciler ise faturayı doldurmakla uğraşmak istemedikleri için müşterilerine mühürlü boş fatura verebiliyor. 1 Ocak itibarıyla hayata geçecek olan düzenleme ile taksiciler taksimetreyi serbest konumuna aldıklarında otomatik olarak fiş kesecekler.



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

30 büyükşehirde basit usulle vergilendiren mükellefler 1 Ocak itibarıyla gerçek usuller vergilendirilecek. Birçok sektör ise bu düzenlemeden etkilenecek.

GERÇEK USUL VERGİLENDİRME NEDİR?

Gerçek usul mükellefler detaylı kayıt tutma sayesinde vergi planlamasını daha kolay yapabiliyor. Aynı zamanda haklı olarak elde edilen giderler vergi matrahından düşülebildiği için vergi yükünün azalma ihtimali var, ancak bunun için gider faturası gösterilmesi gerekiyor. Ödemesi yapılmayan ya da çıkışı gerçekleşmeyen gider faturaları takibe alınıyor ve sahte fatura olarak değerlendirilip büyük cezalar kesiliyor.