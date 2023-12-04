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KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA: TÜİK herkesin beklediği veriyi duyurdu: TÜFE’de yüzde 3,28 artış

04.12.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi. Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Böylece ‘Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? sorusu da TÜİK’in duyurusu ile yanıt buldu. Buna göre enflasyon Kasım’da aylık bazda yüzde 3,28 arttı. Yıllık ise yüzde 61,98 seviyesine geldi.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA: TÜİK herkesin beklediği veriyi duyurdu: TÜFE’de yüzde 3,28 artış

Son dakika: Kasım ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 'Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?’ sorusu günün en çok merak edilenlen konusu olurken, TÜFE verilerinin açıklanması ile soru işaretleri ortadan kalktı.

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SON DAKİKA: KASIM AYI ENFLASYONU DUYURULDU

Emekli ve memur zammı için kritik olan enflasyon verileri için açıklama saat 10.00’da TÜİK’ten geldi. Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda yüzde 3,28 , yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

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Ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 olmuştu. Bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyordu.

TÜFE'nin artan gıda ve hizmet fiyatları ile doğalgaz kullanımının artmasıyla aylık yüzde 3,8 artması, yıllık TÜFE'nin ise sınırlı artış kaydederek yüzde 62,8 olması bekleniyordu.

YURT İÇİ ENFLASYON VERİSİ

Çekirdek göstergede ise yatay seyir izlendi. Kasım'da yıllık çekirdek enflasyon yüzde 69,89 oldu. Ekim ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 69,76 olarak kaydedilmişti.

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 2,81 ve yıllık yıllık yüzde 42,25 artış gösterdi.

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