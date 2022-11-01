Kasım ayı heyecanı çalışanları sardı! Asgari ücret, EYT, kadro... geri sayım başladı

Son dakika: Memur, işçi ve emeklilik hayali kuran herkes dört gözle 2023'ü bekliyor. Yılbaşına kadar iki aylık süreçte 'müjde'lerin bir bir açıklanması bekleniyor. Asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro gibi pek çok konudaki düzenlemelerin Meclis'ten geçerek yasalaşması gündemde.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli, 4 milyon EYT’li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşeron işçi, 50 bin geçici işçi ile milyonlarca çalışan çıkacak kararlar için adeta nefesini tuttu bekliyor.

ÖNCE SÖZLEŞMELİLER, SONRA ASGARİ ÜCRET VE EYT

Sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla kasım ayında başlayacak süreç, asgari ücret artışı ve EYT düzenlemesiyle devam edecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 13 Ekim’de yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, “Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

50 BİN KİŞİYE KADRO

Öte yandan 50 bine yakın geçici işçinin kamuda kadroya alınması için de çalışmalar sürüyor.