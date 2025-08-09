Kasım ayına kadar dalgalanma sonra zirve! İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: 'Acele etmeyin'

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altını yatırım yapacaklar, altında yaşanan her hareketlilikle beraber bu soruların yanıtını araştırıyor. Altın, yıla hızlı başladı ancak ardından dalgalı bir seyir izledi. Son dönemde peş peşe rekorlar gören altının seyri bundan sonra ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş, tüm merak edilenleri yanıtladı ve gram altında 6 bin lira için tarih verdi.

Memiş, geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar altın fiyatlarında düşüş gözlendiğini ancak cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası fiyatların yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Ons altın: 3.385 dolar direnç, 3.305 dolar

Gram altın: 4.450 lira direnç, 4.350 lira

Memiş’e göre, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oluyor. Yıl sonu itibarıyla gram altında 4.500 lira, ons altında ise 3.500 dolar seviyelerinin görülmesi bekleniyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMLERİ ALTINI DESTEKLEYECEK

ABD Merkez Bankası Fed’in eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini belirten Memiş, yıl sonuna kadar bir indirim daha beklediğini söyledi. 2026 yılında ise Fed’in beş kez faiz indirimi yapabileceğini ifade eden TV100 ekranlarında açıklamalarda bulunan Memiş, bu durumun altın fiyatlarını destekleyeceğini vurguladı.

*2026 hedefi: Gram altında 6.000 TL, ons altında 4.250 dolar

"ACELE ETMEYİN" UYARISI

Memiş, altın yatırımcılarının uzun vadeye odaklanması gerektiğini belirterek, “Nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların satış için acele etmemesi lazım. Kasım ayına kadar dalgalanmalar sürebilir” dedi.

Altın fiyatlarının yüksekliği nedeniyle yatırım yapamayanlar için gümüş önerisinde bulunan Memiş, “Altın alamayan yatırımcı gümüşe yönelmeli. Gümüş, uzun vadede önemli bir yatırım aracı olacak” diye konuştu.

Memiş, gram altının yıl sonunda 4.500 TL seviyesine ulaşabileceğini, 5.000 TL seviyesinin ise ancak savaşlar ve küresel krizler gibi olağanüstü koşullarla mümkün olabileceğini ifade etti.