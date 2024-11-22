FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kasım ayında indirim dönemine dikkat! Dolandırıcılar, fırsat bilip profesörü bile dolandırmaya çalıştılar!

Kasım ayında indirim dönemine dikkat! Dolandırıcılar, fırsat bilip profesörü bile dolandırmaya çalıştılar!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.11.2024 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın belki de en çok alışveriş yapılan dönemi geldi çattı! Markaların indirim haberleriyle dolandırıcıların tuzakları da arttı. Kasım indirim kampanyalarını fırsat bilen dolandırıcılar, 'sipariş iadesi' bahanesiyle kişileri tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sahte linklerle karşı uyarıda bulundu. Kısaltılmış linke tıklayan mağdurlar, sahte bir kargo formu aracılığıyla banka kartı bilgilerini ve kimlik bilgilerini paylaşmaya yönlendiriliyor.

Kasım ayında indirim dönemine dikkat! Dolandırıcılar, fırsat bilip profesörü bile dolandırmaya çalıştılar!

'Kasım fırsatları', 'Muhteşem kasım' ve 'Efsane kasım' adı altında uygulanan indirim kampanyalarını fırsat bilen dolandırıcılar, kişileri ağına düşürmeye çalışıyor. Kullandıkları sistemlerle kişileri tuzağa çekmek için her türlü yönteme başvuran dolandırıcılar, bu kez de bilişim teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ı hedef seçti. Sahte 'Sipariş iadesi için adres güncellemesi' linki gönderen dolandırıcıların oyununu ortaya çıkaran Prof. Dr. Kırık, uyarılarda bulundu.

Ekran görüntüsü 2024-11-22 103256

SİPARİŞ EKSİKLİĞİNİ BAHANE EDİYORLAR

Kasım indirimleri döneminde dolandırıcılık olaylarının arttığını belirten Prof. Dr. Kırık, "Siparişinizle ilgili bilgi eksikliğinin olduğunu söylüyorlar. Bu sayede sahte sitelere yönlendirme işlemi gerçekleştiriyorlar. Vatandaşların tuzağa düşmesi ve oltaya gelmesine sebep oluyor. 'Siparişiniz iade edilecektir, adresinizi güncelleyin ya da formu doldurun' gibi mesajlarla, tamamen sahte ya da kopyalanmış kargo, e-ticaret sitelerine yönlendirme yapıyor. Bu sayede dolandırıcılar sizin banka hesaplarınızı boşaltabiliyor. Hatta adınıza her türlü işlemi gerçekleştirebiliyor. Uygulamalar aracılığıyla sizin kimlik bilgilerinize ulaşıyor. Galerinize ve videolarınıza da ulaşabilme durumu söz konusu oluyor" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-11-22 103316

TÜM BİLGİLER DOLANDIRICILARIN ELİNE GEÇİYOR

Gönderilen linkin içindeki tuzağı adım adım gösteren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Kısaltılmış linke tıklamanızla birlikte karşınıza otomatik olarak adres düzenleme formu çıkmış oluyor. Burada sanki kargo formunda bir hata ya da eksiklik olduğundan dolayı sizden kişisel bilgilerinizi istiyorlar. 'Düzenlemeye devam et' seçeneğini seçtikten sonra ödeme yöntemi sayfası geliyor. Ödeme yönteminde adınızı, soyadınızı, kart numaranızı ve kartınızın arkasındaki CVV numaranızı ele geçiriyorlar. Bu tarz mesajlar geldiğinde Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadeleye yaşadığınız mağduriyeti bildirmelisiniz. Banka kartınızın arkasındaki CVV- CVC kodunu girdiyseniz, ilgili bankaya bloke işlemlerini başlatmanız gerekiyor. Ayrıca mağdur olmamak için suç duyurusunda da bulunmanız önem arz ediyor" diye konuştu.

Ekran görüntüsü 2024-11-22 103444

(DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
indirim dolandırıcı kasım sahte
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı

Galatasaray işi biraz abarttı! Forvete Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi geliyor! Manchester United ile masaya oturdular...

Galatasaray işi biraz abarttı! Forvete Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi geliyor! Manchester United ile masaya oturdular...

Erdoğan asgari ücretlinin içine su serpti: Zam tahmini neredeyse iki katına çıktı!

Erdoğan asgari ücretlinin içine su serpti: Zam tahmini neredeyse iki katına çıktı!

Hükümet kararını verdi: 250 milyon liralık alacaktan vazgeçiyor!

Hükümet kararını verdi: 250 milyon liralık alacaktan vazgeçiyor!

Özel hastanelerde 'göz' vurgunu! 16 bin sağlıklı insanı ameliyat etmişler

Özel hastanelerde 'göz' vurgunu! 16 bin sağlıklı insanı ameliyat etmişler

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.