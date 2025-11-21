FİNANS

"Kasım ve aralık ayları araç almanın tam zamanı" diyerek duyurdular!

Araç almayı düşünen herkesi ilgilendiriyor. "Kasım ve aralık ayı tam araç alma zamanıdır" diyen Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, yıl sonu olduğu için sıfır araçlarda yüzde 5 indirim olduğunu ve bu kampanyaların ikinci el fiyatlarını da etkilediğini söyledi.

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, araç alacaklara önemli bir çağrı yaptı. Yıl sonunda araç fiyatlarında yüzde 5 düşüş olduğunu belirten Yıldırım, "Kasım ve aralık ayları araç almanın tam zamanı" dedi.

HANGİ ARAÇLAR SATILIYOR?

Vatandaşların araçlarını artık yatırım olarak değil ihtiyaçtan dolayı aldığını belirten Yıldırım, "Çok şükür satış problemimiz yok. Araç piyasasında 500 bin ile 1 milyon arasında bulunan araçların satışı hızlı gerçekleşiyor. Yüksek segment araçlar biraz daha ağır satılıyor. Şu an da bütçeye göre araçlar satıyoruz. İhtiyacı olan araç alıyor. İhtiyacı olmayanlar araç bakmıyor. Vatandaşlar yıl olarak kasım ve aralık ayında araç alabilirler." ifadelerini kullandı.

"SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI İKİNCİ ELE DE YANSIYOR"

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Sıfır araçlarda kampanyalar olduğu için ikinci el araçlara da yansıması oluyor. Kasım ve aralık ayı tam araç alma zamanıdır. Sıfır araçlarda kampanya olduğu zaman bu ikinci ele de yansıyor. İhtiyacı olan aracını alabilir. Eskiden vatandaş aracı yatırım amacıyla alıyordu fakat şimdi, ihtiyaçtan dolayı alıyorlar. Araç alacaklar her zaman kurumsal yerlerden alsınlar. Dışarıdan araç alan arkadaşlarımız, her türlü şeyle karşılaşabilir ama kurumsaldan aldığı zaman muhatap olduğu kişiler önemli oluyor. Yıl sonlarında araçlarda yüzde 5 civarında bir indirim oluyor. İşlerimiz çok şükür iyi. 2024-2025 yıllarında işlerimiz iyi geçti, 2026 yılında da iyi geçeceğini umuyorum"

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

