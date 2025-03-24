FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Katar'ın para birimi nedir? Katar'ın para biriminin kodu ve sembolü

Katar'ın para birimi nedir? Katar'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.03.2025 16:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arap Yarımadası, Afrika’nın kuzeydoğusu ve Asya’nın güneybatısında yer alan bir yarımadadır. Bu yarımada üzerinde çeşitli ülkeler bulunur. Resmi adı ile Katar Devleti, Arap Yarımadası’nın doğu tarafında yer alan bir Basra Körfezi ülkesidir.

Katar'ın para birimi nedir? Katar'ın para biriminin kodu ve sembolü

Büyük bir kısmı çöl olan Arap yarımadasında yer alan ülkelerden biri de Katar Cumhuriyeti’dir. Aynı zamanda bir Basra Körfezi ülkesi olan Katar ülkesinin kuzeybatısında Bahreyn, batısında ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda ise Birleşik Arap Emirlikleri bulunmaktadır. Ülkenin tek sınır komşusu Suudi Arabistan’dır. Diğer tüm kısımları Basra Körfezi ile çevrilidir.

Katar'ın para birimi nedir?

Katar’ın başkenti Doha’dır ve ülkenin nüfusunun yaklaşık olarak %80’i bu şehirde yaşamaktadır. Şehir aynı zamanda ülkede yer alan en büyük şehirdir. Eğitimin özellikle son yıllarda gitgide daha da önem kazandığı ülke dünya genelindeki en çok gaz rezervine sahip olan ülkelerden biridir.

Ülkede toplamda 7 adet doğal gaz üretim noktası olduğu tespit edilmiştir. Ülkedeki toprakların geride kalan kısmı ise deniz seviyesinden daha alçakta yer alan çöl ile kaplıdır. Genel olarak alçak düzlüklerden ibaret olan ülke kumlarla kaplıdır. Ülkenin güneyinde tamamen çöller yer alır.

Katar’da iklim genel olarak yaz aylarında kurak ve nemlidir. Kış aylarında ise hava sıcaklığı ılık ve yağışlar az olur. Kuru ve subtropikal çöl ikliminin hakim olduğu ülkede yıllık yağış oranı çok az olur. Yaz aylarında çok sıcak olur ve nem de görülür.

Katar'ın resmi olarak kabul edilen para birimi ise Katar riyali'dir.

Katar'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Katar’da kullanılan ve kabul gören resmi para birimi Katar riyali'dir. Riyal'in alt birimi olarak dirhem kullanılır. Bir riyal 100 adet dirheme bölünmektedir. Paralar Katar Merkez Bankası tarafından dağıtılmakta ve denetlenmektedir.

ISO 4217 açılımı International Standart of Organization olan uluslararası çaptaki bir standart organizasyonu olan ISO standartlarının para birimi kodlarını belirleyen standardıdır. Buna göre Katar’ın resmi ve uluslararası para birimi kodu QAR olarak belirlenmiştir.

Canlı Borsa
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Çok konuşulacak değişiklikler: Garanti süresi ve ömür boyu bekleme...Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Çok konuşulacak değişiklikler: Garanti süresi ve ömür boyu bekleme...
En düşük emekli aylığı için yolun yarısına gelindiEn düşük emekli aylığı için yolun yarısına gelindi
Anahtar Kelimeler:
Katar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

Borsa'da sert kayıp büyüyor!

Borsa'da sert kayıp büyüyor!

Zamlara hazırlanın: Trump’ın vergi hamlesi iPhone fiyatlarını uçuracak! Araba almayı düşünenler...

Zamlara hazırlanın: Trump’ın vergi hamlesi iPhone fiyatlarını uçuracak! Araba almayı düşünenler...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.