Katar'ın para birimi nedir? Katar'ın para biriminin kodu ve sembolü

Büyük bir kısmı çöl olan Arap yarımadasında yer alan ülkelerden biri de Katar Cumhuriyeti’dir. Aynı zamanda bir Basra Körfezi ülkesi olan Katar ülkesinin kuzeybatısında Bahreyn, batısında ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda ise Birleşik Arap Emirlikleri bulunmaktadır. Ülkenin tek sınır komşusu Suudi Arabistan’dır. Diğer tüm kısımları Basra Körfezi ile çevrilidir.

Katar'ın para birimi nedir?

Katar’ın başkenti Doha’dır ve ülkenin nüfusunun yaklaşık olarak %80’i bu şehirde yaşamaktadır. Şehir aynı zamanda ülkede yer alan en büyük şehirdir. Eğitimin özellikle son yıllarda gitgide daha da önem kazandığı ülke dünya genelindeki en çok gaz rezervine sahip olan ülkelerden biridir.

Ülkede toplamda 7 adet doğal gaz üretim noktası olduğu tespit edilmiştir. Ülkedeki toprakların geride kalan kısmı ise deniz seviyesinden daha alçakta yer alan çöl ile kaplıdır. Genel olarak alçak düzlüklerden ibaret olan ülke kumlarla kaplıdır. Ülkenin güneyinde tamamen çöller yer alır.

Katar’da iklim genel olarak yaz aylarında kurak ve nemlidir. Kış aylarında ise hava sıcaklığı ılık ve yağışlar az olur. Kuru ve subtropikal çöl ikliminin hakim olduğu ülkede yıllık yağış oranı çok az olur. Yaz aylarında çok sıcak olur ve nem de görülür.

Katar'ın resmi olarak kabul edilen para birimi ise Katar riyali'dir.

Katar'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Katar’da kullanılan ve kabul gören resmi para birimi Katar riyali'dir. Riyal'in alt birimi olarak dirhem kullanılır. Bir riyal 100 adet dirheme bölünmektedir. Paralar Katar Merkez Bankası tarafından dağıtılmakta ve denetlenmektedir.

ISO 4217 açılımı International Standart of Organization olan uluslararası çaptaki bir standart organizasyonu olan ISO standartlarının para birimi kodlarını belirleyen standardıdır. Buna göre Katar’ın resmi ve uluslararası para birimi kodu QAR olarak belirlenmiştir.