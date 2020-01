Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038643 -0,58 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,547666 -0,31 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,045183 -0,11 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064390 -0,08 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,861411 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015023 -2,33 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025433 -2,03 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022260 -0,95 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,675971 -0,92 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027426 -0,34 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,987585 -0,96 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029270 -0,76 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045262 -0,72 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,084012 -0,72 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,236485 -0,62 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,256913 -1,03 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051104 -0,50 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,303348 -0,32 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,906201 -0,26 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,496728 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,254365 -0,94 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,189623 -0,90 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040211 -0,73 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023773 -0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,082829 -1,16 TEB Portföy Altın Fonu 0,071252 -1,09 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024851 -1,08 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042067 -1,03 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029057 -1,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)