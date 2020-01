Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014721 -2,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022015 -1,10 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,722632 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071931 -0,90 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 83,236468 -0,61 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022763 -0,55 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,263538 -0,55 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 42,440092 -0,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,900133 -0,32 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,381071 -0,19 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,433558 -0,11 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,115210 -0,10 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,303067 -0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)