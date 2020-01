Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,088782 -0,05 Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022368 -0,03 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042063 -0,02 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,564767 -0,02 Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 2,707763 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014414 -0,64 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027597 -0,45 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,852812 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,077633 -3,80 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,273299 -1,64 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,920733 -1,13 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034169 -1,03 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,132333 -0,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,226664 -2,29 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,594326 -0,62 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007719 -0,36 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,147449 -0,29 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031845 -0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,496414 -0,97 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041037 -0,42 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,279118 -0,42 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,211534 -0,39 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,422160 -0,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,968410 -0,76 Deniz Port. Altın Fonu 0,037153 -0,45 TEB Portföy Altın Fonu 0,072778 -0,45 Ak Portföy Altın Fonu 0,068689 -0,44 HSBC Portföy Altın Fonu 2,583650 -0,44(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)