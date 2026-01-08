Katık atık tesisinde vahşi depolama yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, kötü koku ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenikent Katı Atık Depolama Alanı’nda denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede taşeron firmanın değişmesi nedeniyle depolama alanında kullanılan makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı, gelen atıkların vahşi (ayrıştırılmadan) depolandığı tespit edildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Büyükşehir Belediyesi’ne Yenikent katı atık depolama alanına gelen atıkların ‘Atık Yönetimi Yönetmeliği’ ve ‘Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen hükümlere aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 869 bin TL ceza uygulandı.

